Tướng Công an cảnh báo gia tăng tội phạm trong dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Người dân cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng, không nên ra đường nếu không thật sự cần thiết, nhất là vào đêm tối để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

Công an Quảng Bình bắt đối tượng gây nhiều vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trong thời gian dịch bệnh

Cùng với khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và tài sản của mình, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng có hành vi đáng ngờ.

Trộm, cướp táo tợn

Trong vòng một tháng trở lại đây, tại một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra những vụ trộm, cướp tài sản mang tính chất táo tợn. Các đối tượng gây án lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để ra tay, “con mồi” mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ và những hộ gia đình, cửa hàng mất cảnh giác.

Điển hình, đêm 30/3 vừa qua, một phụ nữ đang lưu thông trên đường Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bỗng nhiên bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, đạp ngã xe, rồi dùng cây sắt nhọn khống chế, cướp đi 1 điện thoại di động.

Thấy đường khuya vắng vẻ, không bóng người qua lại, hai tên cướp tiếp tục khống chế, lột đồ cô gái giữa đường với ý định hiếp dâm nhưng nạn nhân đã chống cự quyết liệt, hô hoán nên đối tượng quay sang lấy xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức truy xét và bắt giữ hai tên cướp liều lĩnh nêu trên. Tại cơ quan công an, chúng khai nhận đem bán xe máy của nạn nhân được 6 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận với phương thức “cứ nửa đêm vác xe ra đường săn mồi”, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp khác trên địa bàn quận Thủ Đức.

Trước đó ít ngày, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một vụ cướp tài sản tại cửa hàng bách hóa vô cùng táo tợn. Lợi dụng thời điểm vắng khách, hai đối tượng nam đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang theo dao và súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Sau khi uy hiếp, yêu cầu những người có mặt tại cửa hàng đi ra một góc, các đối tượng đã lấy đi 70 triệu đồng tại quầy thu ngân và CPU máy tính rồi tẩu thoát. Vụ cướp chỉ xảy ra trong vòng hai phút song khiến nhiều người khiếp sợ.

Sau một tuần điều tra truy xét, ngày 2/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Thuận.

Cũng với thủ đoạn lợi dụng mùa dịch, một nhóm đạo chích đã thuê ô tô tự lái, mang theo dao, mã tấu tìm nhà dân nào mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Nạn nhân mới nhất của nhóm đối tượng này là gia đình chị L, ở thị trấn Dầu Giây, Đồng Nai. Rạng sáng 27/3, các đối tượng đã cắt khóa, đột nhập vào nhà chị L, lấy trộm 2 xe máy trị giá khoảng 70 triệu đồng, rồi đem về phòng trọ ở TP Biên Hòa, Đồng Nai cất giấu.

Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ gây án, cảnh sát đã lần ra “hang ổ” của nhóm đạo chích này và tóm gọn 4 tên. Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ, trộm 20 xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh Tây Nguyên.

Coi chừng bị lừa qua mạng

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an cho rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế gặp nhiều khó khăn sẽ kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, cũng như sự phức tạp về trật tự xã hội và một số loại tội phạm.

Đặc biệt, tội phạm liên quan đến sở hữu như lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật, thậm chí giết người cướp tài sản cũng sẽ gia tăng. Bên cạnh đó, trong thời gian cách ly xã hội, người dân chủ yếu làm việc từ xa thì tội phạm trên không gian mạng, nhất là đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng sẽ có chiều hướng gia tăng hoạt động và diễn biến phức tạp.

“Sớm nhận định tình hình diễn biến của các loại tội phạm trong thời gian xảy ra dịch bệnh, lực lượng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án để tập trung đấu tranh, phòng chống. Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ phải ứng trực ngày đêm, kịp thời điều tra khám phá nhanh những vụ án xảy ra, đồng thời bắt giữ thủ phạm” - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói.

Ông Hà khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, thực hiện đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề cao phòng ngừa, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Nhất là khi làm việc online, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng lạ, để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua mạng.

Ngày 6/4 vừa qua, Bộ Công an đã ra công điện gửi các đơn vị thuộc Bộ và giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó yêu cầu tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo các cấp độ của dịch bệnh COVID-19 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; đồng thời, tăng cường các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Không để xảy ra tình hình phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

