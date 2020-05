Tuấn "khỉ" cất giữ súng AK và túi đạn hàng trăm viên

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 16:00 PM (GMT+7)

Súng và đạn của Tuấn "khỉ" sử dụng là do bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, sinh năm 1987) cung cấp.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", sinh năm 1987), sang VKSND cùng cấp.

Do có mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người, bị thương 2 người, cướp 3 xe cùng số tiền hơn 802 triệu đồng. Công an cũng làm rõ việc Tuấn bàn bạc với các bị can để về trốn ở Vũng Tàu bằng xe taxi. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát chưa thực hiện thì Tuấn đã bị bắn hạ.

Tại hiện trường gây án, CQĐT thu giữ 8 vỏ đạn, 74 viên đạn cùng một số vật dụng khác. Đồng thời quá trình chạy trốn, Tuấn "khỉ" cướp 2 xe máy và sát hại thêm 1 người. Tại hiện trường gây án thứ 2, công an thu giữ 15 vỏ đạn, 4 mảnh vỡ của đầu đạn.

Trong hai tuần lẩn trốn, Tuấn bị bắn hạ khi dùng súng chống trả công an. Tại nơi Tuấn bị tiêu diệt, CQĐT thu 1 khẩu súng AK bên trong nòng súng đã có 1 viên đạn lên nòng, bên trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn, 4 vỏ đạn cùng nhiều vật dụng khác. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ 2 thanh kiếm và 1 dao tự chế.

Lê Quốc Tuấn dùng súng AK gây án

Súng và đạn của Tuấn "khỉ" sử dụng là do bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, sinh năm 1987) cung cấp.

Bị can này khai, khoảng giữa năm 2018 qua Camphuchia đánh bài, mua 1 khẩu súng cùng nhiều viên đạn của 1 người đàn ông không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng, mang về cho Trần Quốc Đạt cất giấu.

Hiện nay, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. CQĐT đã khởi tố bị can Đạt về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đầu năm 2019, Tâm tiếp tục sang Camphuchia đánh bài và mua 1 khẩu súng AK cùng 1 túi đạn khoảng 100 viên. Sau khi mang về nước thì Tâm cho Tuấn "khỉ" cất giữ. Sau đó, Tuấn dùng khẩu súng và túi đạn trên để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, công an khám xét và thu giữ của bị can Tâm 3 con dao tự chế và 1 gói nhỏ bên trong chứa tinh thể màu trắng dạng bột. Trước đó, vào năm 2011, Tâm bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành xong hình phạt tù.

Theo kết luận điều tra, công an xác định Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua nhiều khẩu súng các loại cùng một túi đạn, lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Ngoài ra, Tâm còn cùng đồng bọn bàn bạc cất giấu số tiền 802 triệu cướp tại sòng bạc.

Từ đó, CQĐT đề nghị VKS truy tố bị can Tâm về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo điều 323 và 304, BLHS.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/tuan-khi-cat-giu-sung-ak-va-tui-dan-hang-tram-vien-910662.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/tuan-khi-cat-giu-sung-ak-va-tui-dan-hang-tram-vien-910662.html