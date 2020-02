Từ nam cảnh sát mẫu mực đến tên sát nhân man rợ giết chết 56 người trong 1 đêm

Không ai có thể hiểu nguyên nhân nào khiến một cảnh sát mẫn cán chỉ trong chớp mắt lại có thể trở thành kẻ cuồng sát man rợ bậc nhất lịch sử Hàn Quốc.

Chân dung Woo Bum-kon và hình ảnh thi thể nạn nhân nằm la liệt khiến nhiều người kinh hãi

Thảm sát đẫm máu

Chiều 26/4/1982, Woo Bum-kon (27 tuổi) đang ngủ say thì giật mình vì cô bạn gái Chun Mal-soon (25 tuổi) đập tay vào một con ruồi đang đậu trên ngực mình. Woo tỉnh dậy và tức giận cãi nhau với bạn gái trước khi hậm hực đi đến đồn cảnh sát, nơi hắn làm việc, vào khoảng 16h. Tại đây, Woo uống khá nhiều rượu.

19h30, Woo Bum-kon quay trở về nhà đập phá đồ đạc, hành hung bạn gái rồi sau đó tiếp tục quay lại đồn cảnh sát và đi tới phòng cất giữ vũ khí. Hắn đã cầm theo 2 khẩu súng, 180 viên đạn và 7 quả lựu đạn. Khi đó tất cả các cảnh sát khác trong đồn đang tham gia một cuộc họp nên không hề có ai để ý đến hành động bất thường này của Woo Bum-kon.

Woo bắt đầu ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên là một người đi bộ trên đường vào lúc 21h30. Tiếp đó, hắn tiến vào bưu điện địa phương, giết chết 1 nhân viên tổng đài và 3 nhân viên trực ca rồi rút đường dây điện thoại để tránh vụ việc bị thông báo ra ngoài.

Với danh nghĩa là cảnh sát địa phương, Woo không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp cận mọi người. Nhìn thấy hắn, người dân không chút đề phòng. Trên đường tiến ra chợ, Woo gặp ai là bắn chết người đó không chút thương tiếc.

Woo tiếp tục di chuyển và đến 22h30, hắn nhờ một nam thanh niên đến cửa hàng tạp hóa mua giúp chai nước. Sau khi đạt được mục đích, Woo nhẫn tâm ra tay sát hại thanh niên này và cả gia đình chủ cửa hàng. Vẫn chưa dừng lại, tên này tiếp tục đến chợ và rút súng bắn chết 18 người, sau đó hắn lại tiếp tục đi đến thôn làng kế tiếp.

Dù nhận được tin báo chỉ vài phút sau khi Woo bắn chết nạn nhân đầu tiên nhưng phải mất đến 1 tiếng, cảnh sát mới huy động được lực lượng gồm 37 người lên đường truy tìm tung tích của kẻ thủ ác vô nhân tính.

Trong khi đó, Woo đi đến đâu những thi thể nằm la liệt đến đó. Cuối cùng, Woo Bum-kon vào một gia đình nông dân và nói dối rằng mình đang truy bắt phản động. Với bộ quân phục trên người, gia đình này đã tin lời của Woo Bum-kon và mời hắn vào nhà. Không lâu sau đó, 12 thành viên trong gia đình này phải đã phải bỏ mạng trong cơn mưa đạn.

Sau 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cảnh sát cũng bao vây được Woo Bum-kon, lúc này hắn cho phát nổ 2 quả lựu đạn mang theo người khiến 3 con tin bị bắt giữ và cả hắn chết ngay tại chỗ.

Vụ xả súng kinh hoàng kết thúc sau 8 tiếng với 56 nạn nhân phải bỏ mạng và 35 người bị thương. Tổng cộng có 170 viên đạn trong số 180 viên đã được bắn ra.

Tên sát nhân mang danh cảnh sát

Woo Bum-kon sinh ngày 24/2/1955 từng phục vụ trong lực lượng hải quân Hàn Quốc cho đến năm 1978. Tháng 12/1980, hắn chuyển đến công tác ở Sở cảnh sát Quốc gia ở Pusan và được điều về đồn địa phương khu vực Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang. Woo được đánh giá là một cảnh sát mẫn cán, có trách nhiệm với công việc.

Theo như báo cáo điều tra ban đầu, nguyên do dẫn đến hành vi tàn ác đó là do hắn say rượu, thế nhưng sau đó đã có người làm chứng chỉ ra rằng, khi tên này cầm súng giết hàng loạt người, hắn không hề say rượu. Ngoài ra cũng có người chỉ ra rằng, nếu như Woo Bum-kon say rượu thì hắn cũng không thể cầm theo một lượng lớn vũ khí rồi đi cả con đường dài tới 4km để giết người.

Bạn gái của Woo sau đó được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. Cô cho biết Woo trong suốt thời gian dài bị làm phiền bởi những lời đàm tiếu xung quanh về việc 2 người họ sống chung mà chưa kết hôn. Rất có thể vì thế mà trong một phút bốc đồng không kiềm chế được cùng với cơn tức giận sẵn có, hắn đã ra tay giết người dã man.

Việc một viên cảnh sát trong chớp mắt trở thành kẻ sát nhân đáng sợ, gây ra vụ thảm sát chấn động Hàn Quốc khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng. Vụ án nghiêm trọng khiến nhiều cảnh sát bị đình chỉ công tác hoặc bị bắt vì tội cẩu thả, lơ là trách nhiệm. Nhiều quan chức cũng phải từ chức vì áp lực quá lớn của dư luận.

Một đội đặc nhiệm đặc biệt sau đó được thành lập để tiếp tục điều tra vụ nổ súng cũng như đảm nhận trách nhiệm xử lý những hậu quả mà Woo để lại. Đây được xem là vụ án giết người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử hình sự xứ sở Kim Chi mà đáng nói, kẻ thủ ác lại là một cách sát.

