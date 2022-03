Tử hình kẻ giết người yêu đang mang thai vì mâu thuẫn việc cưới xin, ở rể

Do tranh cãi trong việc cưới xin và đi ở rể, Đặng Tuấn Trường đã nhẫn tâm dùng gậy đánh người yêu đang mang thai đến chết.

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với Đặng Tuấn Trường (SN 1997), trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình.

Theo cáo trạng, chiều 13/2/2021, do tranh cãi trong khi nói chuyện về việc cưới xin và đi ở rể giữa Đặng Tuấn Trường và người yêu là Đặng Mùi C (SN 1995) nên Trường đánh vào đầu, đá vào bụng làm cho C bị ngã. Sau đó, hai người tiếp tục tranh cãi, Trường bực tức, lấy một thanh gỗ đập vào đầu C khiến cô gái này ngã xuống giường. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dùng thanh gỗ đập nhiều lần vào đầu khiến C tử vong tại chỗ, trong khi C đang mang thai là con của Trường.

Gây án xong, Trường gọi điện thoại cho mẹ ruột là bà Bàn Thị Mai (SN 1966) và Đặng Tuấn Chinh (SN 1997, người nhà của Trường), thông báo đã đánh chết C. Sau đó, ba người bàn bạc và mang xác C đi chôn ở khe suối Na Rài, xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình để che giấu hành vi phạm tội của Trường.

HĐXX đã tuyên án tử hình đới với Đặng Tuấn Trường về tội "Giết người"; bị cáo Đặng Tuấn Chinh và Bàn Thị Mai, mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

