Cuộc cãi vã trước lúc thai phụ và mẹ chồng ở Thanh Hoá bị sát hại

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 15:18 PM (GMT+7)

Trước khi án mạng xảy ra, bà N. đã có mâu thuẫn và xảy ra cãi vã với Phạm Khắc Tiến.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ hai mẹ con thai phụ bị sát hại ở Thanh Hoá, chiều 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp giữa gia đình Phạm Khắc Tiến và bà M.T.N (SN 1957 - là em dâu của Tiến) nên chiều tối 27/10, Tiến đạp xe sang nhà bà N., ở đây 2 người cãi nhau.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tiến đã chạy sang cửa hàng bán thịt chó cạnh nhà bà N. lấy 1 con dao phay dài khoảng 40cm quay về nhà bà N và chém nhiều nhát khiến bà N. tử vong ngay tại cửa nhà. Chị L.T.P (SN 1998 - là con dâu bà N. đang mang thai 22 tuần) nghe tiếng la hét của mẹ chồng chạy ra thì bị Tiến đuổi theo chém gục tại phòng ngủ.

Sau khi gây án, Tiến cầm dao và đi xe đạp về nhà mình. Hàng xóm nhà bà N. chạy sang thì thấy bà N. đã chết và đưa chị L.T.P đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nên khi đến bệnh viện, chị P. và cháu bé trong bụng cũng tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng.

Biết không thể lẩn trốn, Phạm Khắc Tiến đã mang theo hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

