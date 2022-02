Bị phản bội khi đang mang thai, cô gái dùng dao sát hại người tình

Biết Bé có tình cảm với người phụ nữ khác, Giàu đã mang dao đến đoạt mạng nhân tình.

Nguyễn Ngọc Giàu tại trụ sở công an.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Đồng Tháp truy tố bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 28/12/2021, tại ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1997, cư trú ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) quen biết và chung sống như vợ chồng với Phan Văn Bé (SN 1997, trú ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Lúc này, Giàu đã mang thai hơn 6 tháng.

Trong quá trình chung sống, Giàu biết Bé có quan hệ ở cùng với một người phụ nữ khác. Ngày 28/12/2021, Giàu mang theo 1 con dao đến phòng trọ trên địa bàn huyện Lai Vung tìm gã nhân tình “trăng hoa”. Tại đây, cả 2 xảy ra cãi vã dẫn tới xô xát. Trong lúc xô xát, Giàu đã dùng dao đoạt mạng Bé.

