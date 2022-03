"Hết tâm thần" lĩnh liền 3 án: Tử hình, chung thân và 32 tháng tù

Sau nhiều lần phạm tội liên quan đến ma tuý, Bình đã bị tuyên án tử hình và chung thân. Trong thời gian bản án chưa có hiệu lực pháp luật, Bình lại bị tuyên thêm án tù mới về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Bình (SN 1970, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 3/2011, anh Nguyễn Xuân Đông (SN 1986, quê Yên Bái) vay của Bình 46 triệu đồng nhưng sau đó không có tiền trả. Khoảng 23h ngày 15/3/2012, Bình cùng các đối tượng Vũ Nam Long, Nguyễn Kim Đạt, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Văn Dũng (cùng trú tại Hà Nội) lừa anh Đông đến khu vực công trường xây dựng ở phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) đánh bạc.

Tại đây, Bình cùng đồng bọn đã bắt giữ anh Đông và ép phải gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến trả. Khoảng 2h ngày 16/3/2012, Bình và đồng bọn đưa anh Đông đến giữ ở Nhà nghỉ Ngọc Hà tại khu vực Suối Hai, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Đến 9h30’ ngày 16/3/2012, Đạt cùng Tuấn, Toản và Dũng đưa anh Đông sang giữ tại đảo 73 ở hồ Suối Hai và bắt ép phải viết giấy nhận nợ Bình 46 triệu đồng. Sau đó, cả bọn đưa anh Đông về nhà người quen ở huyện Ba Vì tiếp tục ép anh gọi điện về nhà cho người thân mang tiền đến trả.

Đến 23h30’ ngày 16/3/2012, anh Trần Mạnh Dũng và chị Lê Thị Phương (bạn anh Đông) gọi điện thoại cho Long hẹn trả tiền cho Bình. Khi Bình cùng đồng bọn đưa anh Đông đến đoạn đường trước cổng trường Ngân hàng ở thị xã Sơn Tây thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, Bình có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Bình.

Kết luận giám định cho thấy, trước và trong khi gây án, Bình bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bệnh ở giai đoạn nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 7/11/2012, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Bình. Sau đó, Bình bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Trong thời gian đó, nhóm đồng phạm của Bình đã bị đưa ra xét xử và nhận án tù.

Tháng 10/2014, Bình được đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh do bệnh ở giai đoạn ổn định, được chữa bệnh tại cộng đồng. Tháng 2/2015, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với Bình.

Trong thời gian chữa bệnh tại cộng đồng, ngày 12/1/2015, Bình bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vài tháng sau, Bình tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh do hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hết thời gian chữa bệnh, Bình bị phục hồi điều tra về tội mua bán trái phép chất may túy.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 12 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 20 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2008, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Bình hơn 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tháng 5/2021, Bình tiếp tục bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 11 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, bản án này chưa có hiệu lực pháp luật.

Tháng 6/2021, Bình lại bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

