Từ cặp đôi "mây mưa" trong nhà nghỉ, lộ đường dây mại dâm có 3 cô gái dưới 16 tuổi

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 14:34 PM (GMT+7)

Cơ quan công an xác định đường dây mại dâm của Ngọc và Hậu có nhiều gái bán dâm, trong đó có 3 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi.

Hoàng Thị Ngọc tại trụ sở công an.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Hoàng Thị Ngọc (21 tuổi, trú tại xã Quang Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng) và Đàm Minh Hậu (31 tuổi, trú tại tổ 3, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo đó, ngày 15/11, phòng PC02 kiểm tra nhà nghỉ H.H., có địa chỉ tại tổ 4, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang N.V.L. (37 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng) và T.T.M. (25 tuổi, trú tại phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) đang mây mưa, có dấu hiệu mua bán tình - tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Thị Ngọc và Đàm Minh Hậu là tú ông, tú bà điều hành đường dây môi giới mại dâm này.

Tại cơ quan công an, Ngọc và Hậu khai nhận có quan hệ tình cảm với nhau và cùng thuê một căn nhà tại tổ 4, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng để bán nước giải khát đồng thời tổ chức cho gái bán dâm ngồi chờ khách mua dâm.

Cơ quan điều tra xác định sau mỗi lần môi giới thành công, Ngọc sẽ thu của gái gái bán dâm số tiền 50.000 đồng đến 400.000 đồng/ lần bán dâm.

Tính từ tháng 7/2021 đến nay, Ngọc và Hậu đã nhiều lần tổ chức môi giới cho gái mại dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Cao Bằng để phục vụ khách mua dâm, trong đó có 3 cô gái chưa đủ 16 tuổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

