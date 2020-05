Tú bà lập "động thiên đường" giữa làng cho khách làng chơi "giải tỏa"

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 10:55 AM (GMT+7)

Lợi dụng các phòng trọ để trống trong nhà, Vũ Thị Trường đã thành lập chốn "thiên đường" cho những khách làng chơi giữa làng, xã.

Ngôi nhà của "tú bà" 65 tuổi

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Đầm Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Trường (SN 1955, trú thôn Hà Lai, xã Tân Lập, huyện Hồng Hà) về hành vi hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đầm Hà xác định trên địa bàn xã Tân Lập nổi lên hoạt động mại dâm từ các phòng trọ, gây mất an ninh trật tự và để lại nhiều dư luận xấu trong nhân dân.

Ngay sau đó, Công an huyện Đầm Hà đã vào cuộc xác minh nguồn tin và bố trí lực lượng theo dõi các nhà trọ nghi vấn. Việc theo dõi gặp nhiều khó khăn bởi các đối tượng hoạt động trong nhà trọ xây dựng theo kiểu kín cổng cao tường, khó tiếp cận. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để điều tra, phá án.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định đối tượng Vũ Thị Trường có biểu hiện hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm.

Theo đó, khoảng 12h ngày 24/4, các trinh sát đã phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy từ hướng chợ Đầm Hà vào thẳng nhà trọ của Vũ Thị Trường ở thôn Hà Lai nên đã bí mật bám theo.

Đến 12h30, các trinh sát bất ngờ ập vào và bắt quả tang tại 3 phòng trọ của Vũ Thị Trường, phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm. Tại phòng nghỉ, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn bao cao su và số tiền 3,7 triệu đồng do hoạt động mại dâm mà có.

Qua đấu tranh, Vũ Thị Trường khai nhận, khoảng cuối năm 2019, Trường bắt đầu xây dựng dãy phòng cấp 4 ở vườn và cho gái mại dâm thuê làm chỗ bán dâm. Tại đây, có 5 người đến thuê phòng của Trường để thực hiện hành vi bán dâm. Quá trình chứa chấp mại dâm, đối tượng thu 1 triệu tiền phòng/tháng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tu-ba-lap-dong-thien-duong-giua-lang-cho-quy-ong-giai-toa-108...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tu-ba-lap-dong-thien-duong-giua-lang-cho-quy-ong-giai-toa-1085222.html