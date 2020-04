Nữ chủ quán cà phê điều nhân viên bán dâm giá 400 nghìn đồng

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 16:02 PM (GMT+7)

Khi khách có yêu cầu, Thảo đã điều động nhân viên bán dâm cho khách với số tiền 400 nghìn đồng/lượt.

Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CABP.

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TX Phước Long, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Thảo (SN 1993, ngụ phường Sơn Giang, TX Phước Long) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/3, Công an TX Phước Long đã phối hợp với Công an phường Sơn Giang kiểm tra nhà nghỉ Duy Tân và quán cà phê Dịu Dàng, phường Sơn Giang. Tại đây, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, 2 gái bán dâm thừa nhận là nhân viên quán cà phê Dịu Dàng do Thảo làm chủ. Cả hai bán dâm với giá 400 nghìn đồng/lượt, trong đó, đưa Thảo 50 nghìn đồng tiền môi giới.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nu-chu-quan-ca-phe-dieu-nhan-vien-ban-dam-gia-400-nghin-dong-d45...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nu-chu-quan-ca-phe-dieu-nhan-vien-ban-dam-gia-400-nghin-dong-d459227.html