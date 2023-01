Truy sát khiến 3 người thương vong, nghi phạm bị người dân bắt giữ

Ngày 8/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người thương vong trên địa bàn huyện này.

Hiện trường vụ việc

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 13h chiều cùng ngày, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo về việc tại gia đình anh Phạm Văn Thế (SN 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Thời điểm trên, Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1979 - vợ anh Thế), anh Phạm Văn Lợi (SN 1985 - em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985 - vợ của anh Lợi).

Hậu quả chị Thuỷ, anh Lợi, chị Nguyệt bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chị Thuỷ tử vong. Đối tượng Hưởng bị người dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/truy-sat-khien-3-nguoi-thuong-vong-nghi-pham-bi-nguoi-dan-bat-giu-a589316.html