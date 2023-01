2 cụ ông đi nhận lương hưu trở về thì bị xe khách tông thương vong

Chiều 7-1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A giữa xe khách và xe máy khiến một cụ ông tử vong, xe khách lao vào nhà dân.

Trích xuất camera bên quốc lộ 1A cho thấy có người đi xe máy (mặc áo màu trắng) từ trong ngõ đi lao ra đường không dừng lại quan sát, trong khi xe khách đang chạy tới.

Trưa 7-1, trên đoạn quốc lộ 1A (xóm 9, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), xe khách 37B-017.68 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM, tông hai cụ ông và một người khác đang đi xe máy.

Cú tông mạnh khiến xe máy chở hai cụ ông bị cuốn vào gầm làm ông NVL (71 tuổi, trú xóm Quyết Tâm, xã Diễn Thịnh) tử vong tại chỗ. Ông CN (69 tuổi, trú xóm Minh Đức, xã Diễn Thịnh) bị thương rất nặng.

Và chiếc xe khách bẻ lái sang trái để tránh đâm người đi xe máy (mặc áo màu trắng) nhưng lại tông trúng hai xe máy đang dừng xe quan sát để qua đường.

Sau khi tông trúng hai xe máy, xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên quốc lộ 1A khiến bức tường trước bị đổ vỡ. Người dân đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chiếc xe khách tiếp tục lao sang trái đường, đâm vào tường nhà dân bên quốc lộ 1A.

Được biết, ông N và ông L chở nhau bằng xe máy đi nhận lương hưu, sau khi đã nhận được lương hai người trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn nêu trên.

Trích xuất video của camera bên quốc lộ 1A cho thấy, trước lúc xảy ra tai nạn có một người mặc áo màu trắng đi xe máy từ trong ngõ lao thẳng ra đường cùng lúc đó xe khách chạy tới.

Tài xế xe khách bẻ lái sang trái đường tránh đâm vào người đi xe máy (mặc áo màu trắng) nêu trên. Tuy nhiên, cú bẻ lái xe khách lại đâm trúng xe máy chở ông N và ông L rồi tông trúng một xe máy khác (cùng đang dừng giữa quốc lộ 1A để quan sát qua đường), lao vào nhà dân.

