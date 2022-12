Thông tin mới vụ con rể truy sát gia đình vợ khiến 4 thương vong

Ngày 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can đối với Bùi Văn Phiên (SN 1984, trú xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-8, do mâu thuẫn gia đình, sau khi uống rượu về Bùi Văn Phiên (SN 1984, ngụ xóm Trọng Phú, xã Phong Phú) đã dùng dao truy sát cả nhà vợ ở cùng xóm. Hậu quả khiến bà B.T.M. (65 tuổi, mẹ vợ Phiên) tử vong trên đường đi cấp cứu. 3 người bị thương gồm ông B.V.D. (70 tuổi, bố vợ của Phiên), chị B.T.T. (43 tuổi, chị vợ Phiên) và con trai.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên

Gây án xong, nghi phạm Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Bùi Văn Phiên về tội giết người, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng.

Ngày 15-11, thi thể Bùi Văn Phiên được người dân phát hiện trong tư thế treo cổ trong rừng, cách nhà nghi phạm khoảng 1 km. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành giám định gen (AND) bộ hài cốt, kết quả xác định tử thi là Bùi Văn Phiên, nguyên nhân chết do tự tử.

Do Bùi Văn Phiên là nghi phạm duy nhất trong vụ án và đã chết nên cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án trên.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thong-tin-moi-vu-con-re-truy-sat-gia-dinh-vo-khien-4-thuong-vong-20221230085033482.htm