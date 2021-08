Truy nóng đối tượng rạch mùng nơi cô gái đang ngủ trộm 2 Iphone

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chiều 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu (An Giang) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thức (SN 1990, ngụ phường Long Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Thức.

Vào sáng 6-8, Công an TX.Tân Châu nhận tin báo từ Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1999, ngụ khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, rạch mùng trộm 2 điện thoại Iphone 6 và Iphone X (trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu kết hợp Công an phường Long Hưng tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Thức là đối tượng thực hiện vụ trộm trên nên đã tiến hành bắt giữ. Qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng Công an thu giữ 1 điện thoại Iphone X.

Tang vật.

Được biết, Thức có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng nghiện ma túy vừa mới đi cắt cơn giải độc về.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/doi-tuong-co-1-tien-an-trom-cap-tiep-tuc-rach-mung-trom-2-iphone_117...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/doi-tuong-co-1-tien-an-trom-cap-tiep-tuc-rach-mung-trom-2-iphone_117892.html