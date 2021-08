Bị bắt vì trộm cắp tài sản, lòi ra việc bị dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nguồn tin từ UBND phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 4/8 cho biết, 2 cán bộ – chiến sĩ công an cùng 4 dân quân đã được cách ly y tế sau cuộc truy bắt nghi can trộm cắp tài sản dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó vào trưa 3/8, một người dân ở phố Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải phát hiện kẻ gian trộm cắp 2 điện thoại di động (ĐTDĐ) nên mở camera kiểm tra. Trong lúc truy tìm, người dân này phát hiện hai nghi can có đặc điểm nhận dạng bề ngoài giống với đối tượng đã trộm cắp ĐTDĐ của mình đang đến đường Củ Chi, nên khẩn báo cho Công an phường Vĩnh Hải.

Thượng úy Nguyễn Quí D, cán bộ Công an phường Vĩnh Hải cùng Thượng sĩ Lê Quang C, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đang tăng cường phối hợp với địa phương, được giao nhiệm vụ xác minh, truy bắt. Khi gần đến nơi thì hai nghi can trộm cắp tăng tốc xe máy tẩu thoát, nên cuộc truy đuổi diễn ra trên nhiều tuyến phố.

Hai nghi can trộm cắp bị bắt giữ.

Sau đó đối tượng cầm lái liều lĩnh tông xe máy vào barie để vượt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đường Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, nhưng đã bị tổ công tác thường trực ở đó phối hợp hai cán bộ - chiến sĩ Công an đang truy đuổi từ phía sau vây bắt.

Hai nghi can khai nhận là Trần Lê Long (SN 1985, trú ở tổ 22, khu Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và Liêu Ngô Trường Duy (SN 1994, trú ở 78 Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hai đối tượng bị cách ly tạm thời tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hải trong khi chờ xét nghiệm PCR

Nhân viên Trạm Y tế phường Vĩnh Hải tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với Trần Lê Long và Liêu Ngô Trường Duy và thấy có kết quả dương tính. Theo đó, 4 dân quân cùng 2 cán bộ – chiến sĩ công an trực tiếp vây bắt hai đối tượng nêu trên đã được cách ly y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh Khánh Hòa và một cơ sở cách ly ở phường Vĩnh Hải, mặc dù test nhanh cho kết quả âm tính.

Khi phát hiện Long và Duy lưu trú tại một khách sạn ở đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, chiều cùng ngày tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Vĩnh Hải và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ khẩn trương hỗ trợ cơ quan y tế truy vết, phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa khách sạn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người đang lưu trú và làm việc tại khách sạn này để có biện pháp phòng, chống COVID-19.

