Truy bắt đối tượng bắn 9 phát súng vào nhà dân ở Đồng Nai

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 07:51 AM (GMT+7)

Ngày 7/3 Công an TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Phước Tân (TP biên Hòa) khám nghiệm hiên trường đồng thời trích xuất camera an ninh và lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra truy bắt đối tượng bắn 9 phát súng tại 2 nhà dân.

Theo thông tin vào khoảng 22h tối 6/3, khi gia đình ông Nguyễn Văn Thơ 68 tuổi ngụ tại tổ 6 khu phố Tân Cang vừa đóng cửa đi ngủ thì bất ngờ có một đối tượng nam giới dừng ô tô trước cổng nhà sau đó cầm theo một khẩu súng và đi vào tìm anh Nguyễn Văn Quảng (40 tuổi con ông Thơ).

Cửa hẻm nhà ông Thơ nơi đối tượng đã nổ 2 phát súng đầu tiên

Khi ông Thơ nói Quảng không có nhà thì đối tượng này dùng súng bắt lên trời 2 phát. Hoảng sợ trước hành vi hung hãn và nguy hiểm của đối tượng, con dâu ông Thơ đã gọi cho Công an phường Phước Tân tới giúp đỡ gia đình. Ngay sau đó, đối tượng đi ra phía cổng nhà ông Thơ tiếp tục bắn thêm 3 phát súng nữa rồi lên xe ô tô rời đi.

Sau 15 phút Công an phường đã có mặt tại hiện trường phát hiện và thu giữ 5 vỏ đạn. Cùng thời điểm tại nhà của một người tên Chí (chưa rõ lai lịch) có biệt danh “Bé Lớn” tại khu phố Tân Lập xã Phước Tân cũng đã có một đối tượng dùng súng đứng trước cổng bắn nhiều phát đạn. Sau đó công an thu giữ 4 vỏ đạn.

Bước đầu Công an xác định 2 vụ nổ súng với tổng cộng 9 vỏ đạn có do cùng 1 đối tượng thực hiện. Rất may vụ việc không có người thương vong.

Hiện Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra xác minh và truy bắt đối tượng.

