"Trùm" giang hồ Sơn "lông" bị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 08:14 AM (GMT+7)

VKSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn thành cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND cùng cấp đề nghị đưa vụ án "trùm" giang hồ cộm cán ở Thái Bình là Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "lông") ra xét xử về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (38 tuổi, trú thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo quy định tại Khoản 1, Điều 337, Bộ luật Hình sự 2015.

Vũ Văn Sơn khi chưa bị bắt giữ

Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Vũ Văn Sơn về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo quy định tại Khoản 3, Điều 337, Bộ luật Hình sự 2015.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2020, Vũ Văn Sơn đã có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo được lập từ sim điện thoại của mình có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện mật, sau đó phát tán gửi vào nhóm Zalo do Sơn tạo ra và gửi cho một số cá nhân có quen biết.

Điển hình, ngày 13-6 và ngày 14-9-2020, Sơn "lông" đã gửi 2 hình ảnh mật nói trên vào nhóm Zalo gồm 12 thành viên trong công ty do bị can điều hành. Các ngày 15-6, 16-6, 4-7-2020, bị can có hành vi tương tự khi gửi các tài liệu này cho 3 người khác nhau thông qua tài khoản Zalo của mình.

Hình ảnh thuộc diện mật vừa nêu là ảnh chụp tài liệu có đóng dấu mật do Công an tỉnh Thái Bình ban hành, gửi một số sở, ban, ngành, địa phương để phối hợp.

Sở dĩ Sơn "lông" biết đây là ảnh chụp tài liệu mật nhưng vẫn cố ý phát tán, chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết là bởi bản thân bị can cũng bị nhắc đến trong văn bản này.

Sơn gửi hình ảnh tài liệu mật với mục đích loan báo, kèm lời dặn dò đàn em, thuộc cấp phải nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Khi một đối tượng "góp mặt" trong nhóm Zalo do Sơn "lông" tạo lập bị bắt giữ để điều tra về tội "Đánh bạc" trong một vụ án khác, hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước nói trên của Sơn bị cơ quan điều tra phát giác, nhanh chóng lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 26-2-2021, Sơn "lông" cùng Phạm Thị Mơ (54 tuổi, trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Dịu (26 tuổi, trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay, ngoài các vụ án trên, Sơn "lông" còn bị điều tra về hành vi "Trộm cắp, tham ô tài sản".

Theo tìm hiểu, Vũ Văn Sơn từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và được biết đến là một trùm giang hồ lộng hành tại khu vực huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Để dễ bề hoạt động, Sơn "lông" thành lập Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quê nhà ở thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) hoạt động trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Dưới trướng Sơn có khá nhiều đàn em là những đối tượng bất hảo ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Những đối tượng này được Sơn "chiêu mộ" để tham gia vào các lĩnh vực bảo kê san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu xây dựng…

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-giang-ho-son-long-bi-truy-to-toi-co-y-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc-2...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-giang-ho-son-long-bi-truy-to-toi-co-y-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc-20210525193323586.htm