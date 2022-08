“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai tình tiết bất ngờ khiến phiên tòa tạm hoãn

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Trùm" buôn lậu Mười Tường bất ngờ tiết lộ số tiền và người chủ mưu thật sự đứng sau vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD sang biên giới và cho rằng mình chỉ là người giúp sức.

Trưa 16-8, TAND cấp cao tại TP HCM đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) trong vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Lý do tạm hoãn là vì khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Hạnh bất ngờ tiết lộ tình tiết hoàn toàn mới so với phiên sơ thẩm.

Theo đó, "trùm" buôn lậu Mười Tường cho rằng mình chỉ là người có vai trò giúp sức, chứ không phải chủ mưu trong vụ vận chuyển 470.000 USD. Người chủ mưu là T.K.B và D.C.C. Do có mối quan hệ làm ăn, nên dù biết việc "đàn em" vận chuyển tiền cho B. và C. nhưng Mười Tường không can ngăn, hay tố giác.

Bị cáo Mười Tường rời khỏi phòng xử án

Hạnh khẳng định Phạm Thanh Sang có làm thuê cho mình thời gian trước năm 2016, sau đó làm cho sòng bạc ở Campuchia. Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Lê có làm thuê cho Hạnh và được Hạnh trả tiền công hàng tháng, nhưng không phải là làm thuê để vận chuyển tiền tệ qua lại Campuchia cho Hạnh. Còn Hồ Tuấn Linh là người làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Xuyến và được Xuyến trả tiến công hàng thẳng chứ không làm thuê cho Hạnh và Hạnh cũng không trả cho Linh bất cứ khoản tiền nào.

Ngoài ra, Hạnh cũng khẳng định ngày 24-6-2019, bà ta không gọi điện thoại cho Sang để chỉ đạo việc tổ chức qua Campuchia vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam.

Đáng chú ý, bị cáo Hạnh khai số tiền 470.000 USD mà Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển ngày 24-6-2019, thực chất là 500.000 USD do B. và C. điện thoại cho Sang và bảo Sang qua Campuchia gặp một người tên Tuốt để nhận và vận chuyển về cho một tiệm vàng tại TP Châu Đốc.

Sau khi số USD bị phát hiện và biết chỉ có 470.000 USD, ông Tuốt đã cho người đến hỏi Sang tại sao chỉ có 470.000 USD chứ không phải 500.000 USD. Sau đó, B. điện thoại cho Hạnh nói số tiền đó là 500.000 USD và do vợ chồng B. gọi cho Sang để vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Người thân các bị cáo đứng bên ngoài theo dõi phiên xét xử

Bị cáo Hạnh còn cho biết số tiền 30.000 USD bị mất là do "một cán bộ biên phòng đã lấy đi" khi chỉ đạo bắt vụ vận chuyển tiền này.

Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: "Tại sao đến hôm nay bị cáo mới khai những tình tiết này?". Hạnh cho rằng bị oan khi các bị cáo khác đổ hết mọi tội lỗi cho mình.

Hạnh nói thêm rằng trong quá trình điều tra, điều tra viên chỉ hỏi và ghi theo hướng buộc tội mà không tạo điều kiện để bị cáo trình bày sự thật vụ án. Còn tại phiên tòa sơ thẩm, do bị cáo sức khỏe yếu và không có điều kiện để trình bày nên không khai báo về tình tiết này.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-buon-lau-muoi-tuong-khai-tinh-tiet-bat-ngo-khien-phien-toa-tam...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-buon-lau-muoi-tuong-khai-tinh-tiet-bat-ngo-khien-phien-toa-tam-hoan-20220816135810229.htm