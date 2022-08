Triệt phá đường dây trùm “Mười Tường” buôn lậu vàng, USD xuyên quốc gia

Với thủ đoạn lập những công ty làm bình phong rồi mua gom vàng ở Campuchia, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn được gọi là “Mười Tường” (SN 1969, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã vận chuyển về bán cho những cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh An Giang và những nơi có nhu cầu. Số lượng vàng các đối tượng buôn lậu rất lớn, lên tới hàng triệu USD. Ngoài vàng, các đối tượng còn buôn lậu đường cát, nông sản, với trị giá hàng chục tỷ đồng…

Chân dung “nữ quái” dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Qua thông tin tố giác của người dân và kết quả nắm tình hình buôn bán vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới, đặc biệt là các mặt hàng vàng, USD, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang)điều hành đường dây phạm tội.

Cơ quan Công an bắt giữ “Mười Tường”.

Ban chuyên án do Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban; Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang làm Phó trưởng ban. Thành viên của Ban chuyên án gồm một số lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Ban chuyên án đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay sau khi chuyên án được thành lập, căn cứ kế hoạch đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Ban chuyên án đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Các trinh sát đã làm rõ vị trí, kho bãi, địa điểm tập kết, giao nhận hàng… cũng như những đối tượng có liên quan. Ban chuyên án xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng cầm đầu. Cùng với Hạnh, đối tượng Nguyễn Hoàng Út, em ruột của Hạnh có vai trò tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Nhiều đối tượng đồng phạm khác cũng giúp sức cho hai chị em “nữ quái” này.

Đường dây tội phạm của Nguyễn Thị Kim Hạnh có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, bố trí lực lượng dày đặc cả trên bộ lẫn dưới sông và sử dụng nhiều phương tiện để vận chuyển qua biên giới. Hàng được các đối tượng vận chuyển là vàng, USD, đường cát, mỹ phẩm…., trong đó số lượng vàng được vận chuyển rất lớn. Ngày cao điểm, các đối tượng vận chuyển lên tới 200kg vàng, tương đương 10 triệu USD. Nguồn vàng chủ yếu được lấy từ 3 đối tượng ở Campuchia.

Việc giao nhận hàng ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia do Út tổ chức canh đường, điều hành và chỉ đạo đàn em thực hiện. Trước khi xuất phát, các đối tượng điện thoại hỏi han tình hình, nếu Út thông báo an toàn mới tiến hành đi lấy hàng. Khi vận chuyển vàng từ biên giới về, các đối tượng cho xe hoặc tàu thuyền không chở gì đi trước để kiểm tra, nếu thấy an toàn mới cho phương tiện khác chở hàng về.

Để che mắt lực lượng chức năng, tạo vỏ bọc hợp pháp, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát, Công ty TNHH XNK Thiên Sứ và cho đàn em đứng tên mở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác. Tất cả những doanh nghiệp này hoạt động dưới hình thức công khai là mua bán đường và sản xuất đường phèn để làm bình phong che giấu hoạt động buôn lậu. Kho Hạnh Phát là điểm tập kết của các đối tượng khi vận chuyển USD sang Campuchia và đem vàng về trước khi vận chuyển về nhà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về hoạt động của Nguyễn Thị Kim Hạnh và đồng bọn, Ban chuyên án đã tổ chức thống nhất kế hoạch, thời gian triệt xóa đường dây buôn lậu vàng, USD qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.

Khoảng 12h30 ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang Trần Văn Hải (SN 1971, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vận chuyển 51kg vàng 9999% với giá trị hơn 70 tỷ đồng từ Campuchia về khóm Vĩnh Chánh 1, phuồng Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc. Cùng ngày, có thêm 3 đối tượng là Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm trong đường dây buôn lậu trên đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ngày 5/11/2020, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó tạm giam 4 bị can và truy nã 6 bị can khác. Ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT đã bắt được Nguyễn Hoàng Út. Một ngày sau, tiếp tục bắt giữ được Nguyễn Thị Kim Hạnh và vận động 6 đối tượng khác ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình và các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã mở rộng vụ án, xác định: Khoảng từ năm 2018, Hạnh bắt đầu hình thành đường dây nhận tiền USD từ 4 tiệm vàng ở Châu Đốc và cá nhân khác để vận chuyển trái phép sang Campuchia và mua vàng của các đối tượng người Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại, hoặc chỉ sang Campuchia nhận USD vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho các hiệu vàng và cá nhân được “nhờ vả”.

Nhổ tận gốc những "chân rết" tội phạm

Ngày 9/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã huy động gần 200 CBCS tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt 16 địa điểm là chỗ ở, nơi kinh doanh của các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Lực lượng chức năng tập trung khám xét 4 tiềm vàng gồm Vân An, Trương Hưng, Trương Liêm, Kim Ngọc Mai và nơi ở của Trịnh Kim Ba, Dương Công Cường là hai đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển vàng, USD qua biên giới trong nhiều năm qua. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 37kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng (tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng). Nhiều thiết bị điện tử, phương tiện và chứng cứ có liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép USD và vàng qua biên giới của các hiệu vàng và các đối tượng trên với Hạnh cũng bị thu giữ.

Qua đấu tranh, Dương Công Cường khai nhận vào khoảng giữa năm 2018, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Kim Hạnh, Cường quen biết với một đối tượng người Campuchia là đầu nậu buôn bán vàng. Cường đã liên hệ với đối tượng này để mua vàng lậu rồi thông qua đường dây vận chuyển của Hạnh để mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Giữa đối tượng người Campuchia và Cường thỏa thuận ký hiệu quy ước riêng để che mắt lực lượng chức năng cũng như phòng bị trường hợp theo dõi, bắt giữ. Ngày 30/10/2020, Cường mua của đối tượng trên 2kg vàng và đưa cho đường dây vận chuyển của Hạnh mang về Việt Nam để bán kiếm lời.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ nhiều mắt xích quan trọng như Trần Thị Thảo Trang, chủ hiệu vàng Thảo Kim Thành. Hàng tháng, Trang đặt mua từ 2-3 chuyến, mỗi lần ít nhất 10kg vàng, nhiều nhất khoảng 30kg. Số vàng này được Trang bán trực tiếp cho các cửa hàng vàng khác hoặc phân kim để bán.

Ngày 1/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự thay đổi từ vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” thành vụ án “Buôn lậu”. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 25 bị can, thu giữ nhiều đồ vật, tài sản có giá trị trên 150 tỷ đồng. Toàn bộ đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã bị bóc gỡ.

Qua điều tra vụ 51kg vàng đã làm rõ bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ án, vụ việc buôn lậu bị các lực lượng chức năng bắt giữ từ giữa năm 2012 đến năm 2018 nhưng với thủ đoạn đối phó tinh vi nên chưa bị phát hiện, truy tố.

Điển hình là vụ án buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 tại kênh Ruột, thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bắt, khởi tố chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT đã làm rõ, từ năm 2010 đến năm 2019, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã vận chuyển trái phép trên 300.000 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn với tổng giá trị khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Không chỉ buôn lậu đường cát, Hạnh còn vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới. Qua điều tra 3 vụ án do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Cơ quan CSĐT cũng xác định số tiền không đưa vào doanh thu nộp thuế của các doanh nghiệp do Hạnh và đàn em đứng tên là trên 4.000 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội trốn thuế.

Từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh mua sắm rất nhiều tài sản đất đai có giá trị hàng nghìn tỷ đồng ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có dấu hiệu của tội rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến tháng 10/2020, vợ chồng Nguyễn Thị Kim Hạnh mua sắm, đứng tên sở hữu 47 thửa đất trên địa bàn tỉnh, 5 thửa đất ở đô thị.

Các đối tượng còn chuyển hàng trăm tỷ đồng cho những đối tượng khác với nghi vấn rửa tiền. Khi hành vi phạm tội của Hạnh bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức cho những đối tượng đàn em thân tín trốn ra nước ngoài, đồng thời dụ dỗ một số đàn em, kể cả em ruột đứng ra nhận tội thay.

Qua đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang còn phát hiện, đấu tranh làm rõ 3 vụ án khác, cụ thể: Vụ sản xuất, mua bán hàng giả do Trần Trí Mãnh cầm đầu. Để sản xuất, buôn bán hàng giả không bị phát hiện, xử lý, Mãnh đã móc nối với các đối tượng Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm, Ngô Văn Trọng tìm người có thế lực để “đẩy” Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, đưa người khác về thay với giá 20 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2021, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạn giam đối với các đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.Bên cạnh đó, vụ vận chuyển trái phép 100 tấn đường cát, 20 tấn đậu xanh từ Campuchia về Việt Nam đã bị Ban chuyên án phát hiện, triệt xóa. Nhiều đối tượng trong những đường dây buôn lậu này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

