Trốn truy nã suốt 40 năm sau khi gây án giết người ở Hà Nội

Ngày 20- 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng Công an TP Long Khánh vận động đầu thú bị can Trần Hồng Lưu (64 tuổi, thường trú TP Hà Nội) trốn truy nã sau 40 năm về hành vi giết người.

Trần Hồng Lưu trốn truy nã 40 năm về tội giết người. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1984, do mâu thuẫn, Trần Hồng Lưu đã dùng dao đâm chết người tại ấp Địch Trong (xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Sau khi gây án Lưu đã bỏ trốn khỏi địa phương vào Long Khánh (Đồng Nai) đổi tên thành Nguyễn Thành Ngọc. Sau khi phát hiện, qua công tác vận động, thuyết phục Trần Hồng Lưu đã đầu thú và khai nhận hành vị phạm của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bàn giao Trần Hồng Lưu cho Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

