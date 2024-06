Bắt người đàn ông bị truy nã đặc biệt

Ngày 30-6, Công an TP Thủ Đức, TP HCM vừa phối hợp Công an tỉnh Gia Lai mật phục, bắt giữ Phan Văn Minh (52 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ Phan Văn Minh.

Trước đó, sau khi phạm tội, Minh bỏ trốn. Tháng 3-2024, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đặc biệt người này.

Minh sử dụng căn cước công dân giả, thay đổi thân phận, thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại trong quá trình lẩn trốn.

Ngày 29-6, biết bị can đang trong khách sạn trên đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Công an TP Thủ Đức và Công an tỉnh Gia Lai đã mật phục, bắt giữ Minh.

