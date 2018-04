Trộm nhẫn kim cương của nữ chủ căn hộ cao cấp, bảo vệ “dính chưởng”

Về đến căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn, người phụ nữ tá hỏa phát hiện nhẫn kim cương cùng nhiều tài sản có giá trị đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Lê Tấn Phát

Ngày 24.4, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Phát (26 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 23.4, chị Linh (26 tuổi, ngụ chung cư Estella, quận 2) đến cơ quan công an trình báo về việc kẻ gian đột nhập căn hộ của mình lấy trộm tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng gồm: 1 nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD), đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 đô Singapore.

Theo khổ chủ, khoảng 14h cùng ngày, chị cùng người thân khóa cửa căn hộ để về nhà cha mẹ. Đến 19h, khi trở về nhà thì tá hỏa phát hiện tài sản trong phòng ngủ đã “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Công an đã mời những người nghi vấn lên làm việc. Trong đó, có đối tượng khả nghi là Lê Tấn Phát, nhân viên bảo vệ được phân công bảo vệ tại khu vực tầng trệt block 4 chung cư Estella.

Sáng 24.4, Phát đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phát khai, hơn 1 tháng trước trong lúc giúp gia đình chị Linh dọn đồ, chủ nhà sơ ý để lộ mã số khóa cửa nên Phát nhớ.

Chiều 23.4, khi thấy gia đình chị Linh đi vắng nên Phát bấm mã số khóa đột nhập vào trong căn hộ trộm tài sản.

Sau đó Phát đem bán chiếc đồng hồ cho một cửa hàng ở quận 1 với số tiền 179 triệu đồng và bán 200 đô Singapore được 3 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Khi biết công an vào cuộc điều tra và biết hình ảnh của mình bị camera an ninh chung cư ghi lại, Phát đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.