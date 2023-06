'Trò đểu' của nam nhân viên hiệu cắt tóc trên phố Núi Trúc

Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Võ (SN 2003; quê quán Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Võ là nhân viên cửa hàng cắt tóc trên phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Trong thời gian làm việc, Võ đã lén lấy chìa khóa xe máy của chủ cửa hàng để đánh thêm một chìa nữa, nhằm phục vụ ý đồ xấu.

Khoảng 20h45 ngày 13-6, Võ dùng chiếc chìa khóa đã đánh được, lén lấy trộm chiếc xe máy Honda MSX của chủ cửa hàng. Sau đó, đối tượng mang xe về phòng trọ trên phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa) rồi hôm sau đi làm bình thường. Khi thấy chủ cửa hàng nói chuyện bị mất trộm xe máy, Võ nói sẽ nhờ người quen tìm giúp.

Đối tượng Hoàng Văn Võ

Chiều 14-6, Võ báo với chủ cửa hàng là người quen của anh ta đã tìm thấy xe và ra giá nếu muốn chuộc lại phải đưa 7 triệu đồng, cùng 500.000 đồng tiền công chuyển xe.

Tiếp nhận thông tin bất thường, Công an phường Giảng Võ đã mời Võ về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Công an phường Giảng Võ đã làm rõ màn kịch của Võ. Đối tượng khai nhận hành vi phạm tội do đang nợ nần. Hồ sơ vụ việc tiếp đó được chuyển đến CQĐT Công an quận Ba Đình để thụ lý theo thẩm quyền.

