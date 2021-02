Trinh sát kể chuyện triệt phá chuyên án ma túy “khủng” giáp Tết

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Để triệt phá, 4 tổ công tác đặc biệt được thành lập, bí mật tung lên các điểm “nóng” được vạch sẵn trong kế hoạch để mật phục, vây bắt.

Lật mặt 2 đối tượng tinh vi

Ngày 9/2 (28 Tết), cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lớn, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2.800 viên hồng phiến và 3 điện thoại di động.

Theo hồ sơ, quá trình theo dõi, bám nắm địa bàn, các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Quế Phong phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Các đối tượng đã lợi dụng thời điểm giáp Tết Nguyên đán để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước việc trên, các trinh sát đã báo cáo với lãnh đạo Công an huyện để tiến hành triệt phá.

Ngay sau đó, Công an huyện Quế Phong báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập tức vào cuộc, thu nhập chứng cứ, tài liệu tiến hành điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, qua theo dõi và xác minh, lực lượng trinh sát xác định nhóm đối tượng trên gồm Hà Văn Hoàng (SN 2000) và Vi Quang Trung (SN 1999), cùng trú tại bản Khoẳng Đổ, xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

“Chúng thường xuyên móc nối, cấu kết với các đối tượng người Mông (Lào) để lấy ma túy rồi đưa xuống các huyện, thành, thị trong tỉnh tiêu thụ, nhằm kiếm lời bất chính. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng và Trung đã tổ chức hàng loạt các hoạt động phạm tội, gây nên sự bức xúc, bất an trong quần chúng nhân dân”, một trinh sát nói.

Mặc dù vậy, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, một phần do các đối tượng đều là người trên địa bàn nên rất thông thạo địa bàn, có khả năng đi xuyên rừng băng núi để tiến hành giao dịch ma túy. Ngoài ra, 2 đối tượng dù còn trẻ nhưng khá ranh mãnh, tinh quái, có nhiều chiêu trò để trốn tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Nhiều lần, các trinh sát phải chủ động theo dõi từ xa để tránh “bứt dây động rừng”.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của lãnh đạo đơn vị và bằng sự mưu trí, kinh nghiệm trong những lần đánh án ma túy trước đó, các thành viên trong ban chuyên án đã kiên trì bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, vượt khó, vượt khổ. Đặc biệt, nhiều ngày liền các trinh sát “ăn rừng, ngủ suối” tại các khu vực trọng điểm giáp biên giới để thu thập đầy đủ hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của chúng.

Tang vật vụ án.

Kế hoạch bắt giữ trong đêm

Đến ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch), ban chuyên án nhận được thông tin 2 đối tượng Hà Văn Hoàng và Vi Quang Trung sẽ chuẩn bị đi giao một “món hàng” lớn vào buổi tối cùng ngày. Nhận định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án lập tức họp khẩn, xây dựng phương án đánh bắt một cách chi tiết và tỉ mỉ. Trong đó, 4 tổ công tác đặc biệt được thành lập, bí mật tung lên các điểm “nóng” được vạch sẵn trong kế hoạch để mật phục, vây bắt.

Thời điểm này, trong không khí ngày lễ cúng ông Công ông Táo, khi mà ai ai cũng đang vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thì các cán bộ chiến sĩ đã phải gác lại sau lưng tất cả, nhanh chóng trang bị đầy đủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật lên đường làm nhiệm vụ.

“Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp, trời rất lạnh nhưng các chiến sĩ vẫn giữ nguyên vị trí kiên quyết triệt phá chuyên án này. Đúng như dự đoán, đến 21h30 cùng ngày, tại khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, các trinh sát phát hiện Trung và Hoàng mang theo túi xách nghi có chứa ma túy, tiến sát về phía trận địa phục kích được ban chuyên án bố trí sẵn”, một trinh sát kể.

Ngay lập tức, lực lượng phá án đồng loạt ập vào, quật ngã và khống chế thành công các đối tượng; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho toàn lực lượng và nhân dân xung quanh. Tại hiện trường, ban chuyên án phát hiện, thu giữ số tang vật, gồm: 2.800 viên hồng phiến và 3 điện thoại di động. Các đối tượng được đưa về trụ sở để tiến hành điều tra.

Bước đầu, Trung và Hoàng đã thừa nhận hành vi, khai nhận thường mua ma túy từ các đối tượng người Mông (Lào) rồi bán lại cho các con nghiện ở các địa bàn lân cận trong tỉnh nhằm hưởng chênh lệch, kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng chuyên án.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/trinh-sat-ke-chuyen-triet-pha-chuyen-an-ma-tuy-khung-giap-tet-a505657.html