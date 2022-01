Triệt xóa đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên mạng xã hội

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội với nhiều tài khoản “ảo” để quảng bá nhằm che giấu nhân thân, lai lịch, địa chỉ; khi giao dịch với khách sẽ nhắn tin riêng.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Công an TP.Móng Cái đã triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook, Telegram… để hoạt động phạm tội mại dâm, gây mất tình hình an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch, COVID-19 trong cộng đồng.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội với nhiều tài khoản “ảo” nhằm che giấu nhân thân, lai lịch, địa chỉ; khi giao dịch sẽ nhắn tin riêng.

Công an TP.Móng Cái đã xác lập chuyên án trinh sát để thu thập tài liệu đấu tranh triệt xóa. Tháng 12/2021, Đội Cảnh sát hình sự của Công an TP kiểm tra tại nhà nghỉ Dũng Nam thuộc khu 5, phường Ka Long, phát hiện tại 2 trường hợp mua dâm tại nhà nghỉ.

Mở rộng điều tra đến ngày 09/01/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Móng Cái ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm gồm: Vũ Thị Hòa (SN 2000, trú thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh); Cao Văn Hiếu (SN 1997, trú thôn Cái Tăng, xã Cộng Hòa, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú thôn 3A, xã Hải Tiến, TP.Móng Cái); Ôn Trần Hải (SN 1991, ở khu 2, phường Ka Long, TP.Móng Cái) và Trần Văn Hùng (SN 1972, ngụ xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Hiện Công an TP.Móng Cái đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng; riêng Ôn Trần Hải qua xét nghiệm PCR có kết quả dương tính nên đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị.

