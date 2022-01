"Tú ông" trong đường dây môi giới mại dâm 7 triệu đồng/ lượt đã bị bắt

Thứ Ba, ngày 11/01/2022 20:54 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996, trú tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị truy nã về tội “Môi giới mại dâm”.

Ngày 9-7-2021, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, hai khách mua dâm khai nhận đã được đối tượng sử dụng Zalo môi giới mại dâm với giá 7 triệu đồng/ 1 người/ 1 lượt.

Đối tượng Nguyễn Đăng Hùng

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ các đối tượng môi giới mại dâm là Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hùng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Hùng đã bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng trên về tội “Môi giới mại dâm”.

Đồng thời ngày 30-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Hùng. Ngày 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với Hùng.

Đến ngày 17-12-2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Nguyễn Đăng Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai ngay sau khi hành vi phạm tội bị bại lộ, Hùng đã “nhanh chân” tẩu thoát. Đối tượng từ Hà Nội di chuyển lên Vĩnh Phúc, sang Bắc Ninh vào khu công nghiệp làm công nhân.

Trong thời gian lẩn trốn, Hùng liên tục chuyển nhiều công ty, chỗ ở. Thậm chí, đối tượng cắt mọi liên lạc với người thân quen, hàng ngày chỉ di chuyển từ nhà trọ đến chỗ làm và ngược lại.

Quá trình nắm thông tin đối tượng các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn sàng lọc, do khu công nghiệp có hàng trăm nghìn công nhân độ tuổi như Hùng. Thậm chí, đối tượng sử dụng tên giả để không bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân đã xác định và bắt giữ Nguyễn Đăng Hùng.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tu-ong-trong-duong-day-moi-gioi-mai-dam-7-trieu-dong-luot-da-bi-bat-p...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tu-ong-trong-duong-day-moi-gioi-mai-dam-7-trieu-dong-luot-da-bi-bat-post492601.antd