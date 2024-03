Triệt xóa chuyên án ma túy, thu giữ khẩu súng có đạn đã lên nòng

Khen thưởng ban chuyên án

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 776 gram ma túy các loại, đồng thời đã bắt giữ được các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Hóa (SN 1993, HKTT tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Anh Tú (SN 2000, HKTT tỉnh Nghệ An) cùng 6 đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, đối tượng, lực lượng Công an xác định đối tượng Nguyễn Xuân Hóa có liên quan đến đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đối tượng Phạm Anh Tú là đối tượng chuyên trộm xe máy và có tàng trữ súng ngắn. Cả hai liên kết để mua ma túy với số lượng lớn.

Tang vật vụ án

Với những chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An và Công an thành phố Tân Uyên triển khai lực lượng đồng loạt tiến hành bắt giữ 10 đối tượng có liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng hơn 776,19 gam ma túy các loại và nhiều tang vật khác. Khám xét nhà đối tượng Phạm Anh Tú, cơ quan Công an phát hiện thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã biểu dương và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]