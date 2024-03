Qua Campuchia đánh bạc rồi mang theo ma tuý về Việt Nam

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Hoàng Ngọc Hùng (SN 1987) ngụ TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành An (SN 1987) quê tỉnh Hà Tĩnh và Trần Ngọc Lẹ (SN 1999) quê tỉnh Hậu Giang để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy…