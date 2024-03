Con mua tiền giả để cha tiêu xài, cả hai đều bị bắt

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” đối với Võ Đức Anh Hào (SN 2003, trú ở thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).

Liên quan vụ án này và cùng tội danh nêu trên, trước đó vào ngày 18/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Quý Nam (SN 1967, trú ở thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), là cha ruột của Võ Đức Anh Hào.

Võ Đức Anh Hào và Võ Quý Nam sau khi bị bắt cùng tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an Ninh Thuận.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, giữa tháng 1/2024, người dân ở địa bàn hai huyện Thuận Bắc và huyện Bác Ái (Ninh Thuận) phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Ngay sau đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khẩn trương vào cuộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam Võ Quý Nam, đồng thời thu giữ gần 20 triệu đồng tiền giả khi khám xét nơi ở của đối tượng này.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Nam khai nhận người con trai là Hào, hành nghề lái xe công nghệ tại TP Hồ Chí Minh đã vào mạng xã hội, “đặt hàng” mua 20 triệu đồng tiền giả loại có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng của một đối tương chưa rõ nhân thân. Giá mua tiền giả theo tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 5 triệu đồng tiền giả. Sau khi có được số tiền giả nêu trên, Hào mang về Ninh Thuận đưa cho Nam tiêu xài. Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 3/2024, Nam đã sử dụng nguồn tiền giả do con trai cung cấp, đi về các xã vùng cao thuộc huyện Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn (Ninh Thuận) để tiêu thụ bằng chiêu trò mua vé số kiến thiết, gia súc, gia cầm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]