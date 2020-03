Triệt phá sòng bạc của "ông trùm" ở Bình Thạnh, phát hiện 2 khẩu súng ngắn

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Công an đột kích sòng bạc trên địa bàn quận Bình Thạnh tạm giữ hàng chục đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng.

Ngày 13-3, Công an TP HCM vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc quy mô, bắt giữ 33 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng và 2 khẩu súng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 5, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phát hiện 1 tụ điểm tổ chức cờ bạc quy mô tại căn nhà không số khu Thuỷ Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, do 2 đối tượng Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và con bạc tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-3, khi Vinh và Hồng cùng hàng chục đối tượng tổ chức đánh bài cào trong căn nhà này, thì bị trinh sát Đội 5 ập vào bắt quả tang. Tại thời điểm đột kích, công an bắt giữ 44 đối tượng, thu hơn 33 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 468 triệu đồng trong người các đối tượng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều ô tô, xe máy, điện thoại và 1 khẩu súng K59 với băng đạn gồm 6 viên, 1 khẩu súng màu đen (công cụ hỗ trợ) cùng 9 viên đạn...

Qua sàng lọc, công an tạm giữ 33 đối tượng gồm 12 đối tượng tổ chức đánh bạc, 21 người đánh bạc và cho tại ngoại 1 đối tượng do đang nuôi con nhỏ. Qua test nhanh, công an còn phát hiện 1 đối tượng nữ tên N.T.K.N dương tính với ma tuý.

2 khẩu súng ngắn công an thu giữ

Điều tra bước đầu cho thấy, Vinh và Hồng thuê căn nhà không số trên với giá 3 triệu đồng/ngày để mở sòng bài cào từ ngày 21-2 đến nay. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30- 50 con bạc từ khắp nơi kéo về đây chơi. Sòng phục vụ từ 19 giờ tối đến tận hôm sau. Mỗi tụ đặt từ 500.000 đồng trở lên. Mỗi ngày tiền xâu tại sòng ước chừng 25- 140 triệu đồng.

Vinh và Hồng ra quy định, nếu nhà cái thắng thì phải chi tiền xâu là 50- 300.000 đồng/ván. Còn con bạc thắng thì phải chi tiền xâu là 2% tổng số tiền thắng được. Đến cuối tuần, sau khi tổng kết các khoản chi phí thì Vinh và Hồng chia đôi số tiền kiếm được.

Riêng 2 khẩu súng thu được, Hồng khai mua từ 1 đối tượng ở Campuchia với giá 5 triệu đồng để phòng thân.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-song-bac-ong-trum-o-binh-thanh-phat-hien-2-khau-sung-ngan...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-song-bac-ong-trum-o-binh-thanh-phat-hien-2-khau-sung-ngan-20200313165236105.htm