Hai cháu nhỏ bồng bế nhau tới sòng bạc tìm… cha mẹ!

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 18:29 PM (GMT+7)

Sau khi nghe tin lực lượng công an bắt quả tang cha mẹ mình đang đánh bạc, 2 cháu nhỏ bồng bế nhau tới tìm cha mẹ khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 16-2, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền của 19 đối tượng.

Sòng bạc do đối tượng Nguyễn Văn Sỹ và em trai làm chủ

Trước đó, chiều tối 15-2, một tổ công tác của Đội Đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ập vào nhà của ông Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi, thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang 19 đối tượng gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Cơ quan công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy, trên 20 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, sòng bạc này do đối tượng Sỹ cùng người em trai là Nguyễn Văn Tài (33 tuổi) làm chủ. Mỗi người muốn vào sòng bạc phải đóng trước cho 2 người này 100.000 đồng tiền xâu. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đánh bạc và thuê 1 người cảnh giới ở vòng ngoài với giá 200.000 đồng/buổi.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng đánh bạc, có 2 vợ chồng ở gần sòng bạc. Sau khi nghe tin lực lượng công an bắt vụ đánh bạc, 2 con nhỏ của đôi vợ chồng này đã tới tìm cha mẹ. Người chị khoảng 8 tuổi bế em nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi đến khóc lóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh này, nhiều người dân tới xem tỏ ra bức xúc về việc đôi vợ chồng bỏ bê con cái, say mê cờ bạc.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hai-chau-nho-bong-be-nhau-toi-song-bac-tim-cha-me-20200216105308016.h...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hai-chau-nho-bong-be-nhau-toi-song-bac-tim-cha-me-20200216105308016.htm