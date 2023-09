Triệt phá đường dây chuyển ma tuý từ châu Âu về Việt Nam

Ngày 23-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Hưng Hòa B (Công an TP Hồ Chí Minh) bắt hai người thu giữ 13 kg ma túy ketamine.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ là Tăng Tiến Độ (30 tuổi, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) và Thái Công Chính (39 tuổi, quê quán xã Thọ Thành, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Từ cuối tháng 8-2023, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đường dây này do hai người quê huyện Yên Thành cầm đầu là Độ và Chính.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Yên Thành xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, Độ, Chính thường xuyên di chuyển, phương thức hoạt động rất kín kẽ, tinh vi nên công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn. Sau thời gian theo dõi, điều tra, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM và Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt giữ thành công Độ và Chính. Tang vật thu giữ 13kg ma túy tổng hợp (ketamine).

Ở vụ án khác, vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 14-9, trên quốc lộ 7 (thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Con Cuông đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Đảng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 26.000 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động và chiếc xe gắn máy. Sau đó, mở rộng điều tra, từ lời khai của Đảng (49 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông), Ban chuyên án bắt giữ Lương Văn Hưng (44 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)- “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An của Đảng. Khám xét nhà riêng của Hưng, lực lượng chức năng thu giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp.

