Mật phục, bắt hai đối tượng buôn 26.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Đảng (SN 1974, trú xã Châu Khê, huyện Con Cuông) và Lương Văn Hưng (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tiến hành giám định tang vật

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông phát hiện một số người sống gần khu vực biên giới liên quan đến ma túy. Nhóm này mua ma túy từ nước Lào, vận chuyển qua biên giới huyện Kỳ Sơn rồi mang ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 14/9, tại Km109, Quốc lộ 7 đoạn thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Phòng PC04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Vũ Văn Đảng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Văn Đảng tại cơ quan công an

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 26.200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Tại cơ quan điều tra, 2 người này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh mở rộng, đến rạng sáng 15/9, Ban chuyên án đã bắt thành công Lương Văn Hưng. Khám xét nhà riêng của Hưng, lực lượng chức năng thu giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

