Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa các bị cáo Nguyễn Đình Mạnh (SN 2003) và Nguyễn Phi Hùng (SN 2004) cùng trú ở xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Phùng Ngọc Chiến (SN 1995), cũng trú ở huyện Ba Vì.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 2/2/2022, Nguyễn Đình Mạnh rủ Nguyễn Phi Hùng và một số người khác tới nhà mình uống rượu. Đến khoảng 14h cùng ngày, nhóm của Mạnh uống rượu xong. Lúc này, Mạnh mượn xe của một người trong nhóm để chở Nguyễn Phi Hùng tới nhà một người bạn chúc Tết.

Bộ đôi trêu ghẹo phụ nữ rồi gây án giết người bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Trên đường đi, Mạnh ghé vào cửa hàng tạp hóa của ông Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1979, ở Vật Lại, Ba Vì) để mua thuốc lá. Thấy vậy, Phi Hùng cũng xuống xe đi theo sau. Tại đây, Mạnh và Phi Hùng thấy chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 2005, là con của ông Nguyên) đứng bán hàng nên đã xin địa chỉ Facebook, đồng thời trêu ghẹo chị Ánh Nguyệt.

Vừa lúc đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 2000, là anh trai chị Nguyệt) đi cùng bạn gái là chị Phùng Thị Thu Phương (SN 2004, ở Phú Sơn, huyện Ba Vì) về nhà. Thấy Mạnh và Nguyễn Phi Hùng đang trêu chị Nguyệt, anh Tuấn Anh nói: “Đứa nào muốn làm em rể tao”. Nghe vậy, Nguyễn Phi Hùng nói: “Mày bảo đứa nào là thế nào” dẫn đến xảy ra xô xát, cãi chửi nhau.

Thấy to tiếng bên ngoài, ông Nguyên cùng vợ chạy ra can ngăn anh Tuấn Anh. Lúc này, Nguyễn Phi Hùng lấy trong túi áo khoác ra 1 con dao bấm thách thức anh Tuấn Anh ra ngoài đường đánh nhau. Thấy đồng bọn cầm dao, Mạnh bảo Nguyễn Phi Hùng đưa dao nhưng Nguyễn Phi Hùng không đưa nên Mạnh xông thẳng vào cửa quán lấy cây chổi để đánh anh Tuấn Anh thì được mọi người can ngăn và giằng lại.

Cùng thời điểm, Nguyễn Phi Hùng lao tới túm tóc, dùng chân đá 1 nhát trúng vào mặt anh Tuấn Anh thì được mọi người can ngăn, kéo ra nên bị cáo này không tiếp tục đánh người nữa. Sau đó, Mạnh giật được con dao từ tay của Hùng rồi cất vào trong túi quần bên phải.

Vừa lúc đó, anh Phùng Ngọc Chiến (SN 1995, ở Vật Lại, huyện Ba Vì), anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1999, ở Phú Châu, Ba Vì) cùng một số người khác đi ngang qua. Thấy có xô xát, to tiếng trước nhà ông Nguyên nên họ dừng lại, xuống xe, xem có sự việc gì xảy ra.

Anh Chiến nói với Mạnh và Nguyễn Phi Hùng: “Thế làm gì mà ở đây đông thế này?”. Nguyễn Phi Hùng đáp: “Không phải việc của anh, gọi thằng kia ra đây nói chuyện”. Trong khi đó, Mạnh nói với anh Chiến: “Ông say rượu rồi, ông đi ra kia”.

Anh Chiến bực tức nên tiến sát chỗ Mạnh và nói: “Tao đéo ra, làng tao, tao thích đứng đâu thì tao đứng”. Thấy vậy, Mạnh dùng tay phải cầm con dao bấm được bật sẵn lưỡi dao và dùng tay trái đẩy anh Chiến lùi lại, rồi dùng chân đá vào người của anh này.

Thấy anh Chiến bị đánh, anh Kiên lao vào dùng tay, chân đấm đá lại Mạnh thì bị Mạnh cầm dao đâm 2 phát trúng vào vùng đầu và bắp tay trái. Lúc này, Hùng lấy cán chổi bằng kim loại ở tại cửa hàng tạp hoá nhà ông Nguyên lao tới vụt 2 phát vào người anh Chiến.

Anh Chiến và anh Kiên bỏ chạy. Hùng tiếp tục chạy vào cửa hàng tạp hóa của ông Nguyên cầm 2 vỏ chai bia thủy tinh đuổi tìm anh Kiên.

Ngay sau đó, anh Chiến vớ được đoạn gậy gỗ từ trong ngõ chạy ra vụt vào đầu Mạnh thì Mạnh đưa tay phải đỡ nên bị trúng tay, làm Mạnh ngã xuống đất. Thấy vậy, Hùng cầm vỏ chai bia xông đến đập liên tiếp 4 nhát vào vùng đầu anh Chiến; còn Mạnh vùng dậy dùng tay phải cầm con dao bấm đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng cổ và người của anh Chiến, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Sau khi đâm anh Chiến xong, Mạnh lên xe máy rồi vứt bỏ con dao ở gần đó, Nguyễn Phi Hùng nhặt con dao Mạnh vừa vứt rồi lên xe máy và cùng với đồng bọn bỏ chạy.

Anh Chiến và anh Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Chiến đã tử vong tại Bệnh viện, còn anh Kiên bị thương tích rách da.

Mở tòa xem xét tội trạng của các bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Mạnh tù chung thân và Nguyễn Phi Hùng 19 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

