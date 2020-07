Trao giấy khen cho công dân tố giác Triệu Quân Sự

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 19:19 PM (GMT+7)

Công dân tố giác Triệu Quân Sự được Công an tỉnh Quảng Nam trao giấy khen.

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho công dân tố giác Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) – phạm nhân trốn khỏi Trại giam quân sự khu vực miền trung.

Ngoài công dân tố giác, Công an tỉnh Quảng Nam còn tặng giấy khen cho hai người khác là bảo vệ tổ dân phố nơi Triệu Quân Sự bị bắt.

Công an tỉnh Quảng Nam trao giấy khen cho công dân tố giác Triệu Quân Sự và hai bảo vệ tổ dân phố. Để đảm bảo quyền riêng tư của công dân tố giác Triệu Quân Sự, chúng tôi không đăng hình ảnh và thông tin cá nhân của người này. Ảnh: CA

Trước đó, tối 18-6, phát hiện người chơi game tại quán internet HT (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự, công dân này đã báo tin cho công an TP Tam Kỳ.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã phân công lực lượng cùng Công an phường và hai bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, khống chế và bắt giữ Triệu Quân Sự.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, trưa 19-6, Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao Triệu Quân Sự cho cơ quan điều tra Quân khu 5.

Sau khi bị bắt, Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Quân khu 5. Ảnh: TN

Như PLO đã thông tin, Triệu Quân Sự chấp hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Khoảng 14 giờ 20 ngày 3-6, tại Trại giam khu vực miền Trung, Triệu Quân Sự leo qua tường rào khu giam trốn thoát.

Sau 15 ngày trốn khỏi nơi giam giữ, Triệu Quân Sự bị bắt vào tối 18-6 tại TP Tam Kỳ.

