15 ngày lẩn trốn, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự lấy tiền đâu chơi games?

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 08:10 AM (GMT+7)

Vào khoảng 20h ngày 18/6, công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ập vào quán games trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bắt gọn phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên), kẻ vượt ngục trại giam T10 (Quảng Ngãi) vào ngày 3/6. Từ rừng Hải Vân nơi Sự vứt xe máy lại khi bị truy đuổi đến TP Tam Kỳ dài gần 100km, trong vòng 15 ngày qua hành trình cụ thể của phạm nhân đến quán games ở Tam Kỳ dần hé lộ.

Triệu Quân Sự lẩn trốn gần 100km từ đèo Hải Vân vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thì bị công an bắt - Ảnh: Nguyễn Thành

Khác với suy nghĩ của nhiều người, hình ảnh Triệu Quân Sự sau khi bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ, phạm nhân này tỏ ra khá bình thản và không chút sợ hãi, hay chống đối gì. Thậm chí đầu tóc của Sự tinh tươm, mới được cắt gọn gàng khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh một phạm nhân vượt ngục lẩn trốn. Lần thứ 2 vượt ngục trại giam thành công, nhưng cũng lần thứ 2 Triệu Quân Sự bị bắt vì nghiện games.

Tại cơ quan công an, ban đầu Triệu Quân Sự cho hay: Chiều 4/6, khi vứt xe ở chân đèo, y chạy lên đồi ẩn nấp. Khi trời chập tối, hắn đi xuống bờ biển, rồi đi dọc bờ biển về quận Liên Chiểu đi vào trung tâm TP Đà Nẵng. Từ TP Đà Nẵng, Triệu Quân Sự tiếp tục di chuyển vào TP Hội An. Ở Hội An vài ngày rồi di chuyển vào TP Tam Kỳ chơi games thì bị công an bắt.

Ngoài ra, Triệu Quân Sự cũng cho biết, sau khi trốn trại T10, có ăn trộm một chiếc xe máy, trộm điện thoại, trộm áo quần của dân, sau đó chạy ra TP Tam Kỳ ở lại đây 1 đêm. Đến sáng 4/6, Triệu Quân Sự bán chiếc điện thoại ăn trộm được 700 ngàn đồng để đổ xăng và làm lộ phí tiếp tục bỏ trốn. Đến chiều 4/6, Sự chạy xe máy ra đến đèo Hải Vân thì bị CSGT phát hiện và truy đuổi, đến đèo Hải Vân vứt xe lẩn vào rừng. Với số tiền còn lại sau khi đổ xăng, hắn ăn uống, tiêu xài trong những ngày lẩn trốn và chơi games tại TP Tam Kỳ.

Triệu Quân Sự (áo đỏ, ở giữa) bị bắt tại quán games ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam sau 15 ngày lẩn trốn.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Triệu Quân Sự từng là lính nghĩa vụ biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Năm 2012, Sự đào ngũ rồi gây án mạng tại Long Biên (Hà Nội). Vào tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án chung thân với các tội danh "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ". Phạm nhân này được chuyển đến thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu 5 (T10) tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Đến cuối năm 2015, Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với phạm nhân khác tên Nhâm Văn Tuấn (1985, trú xã Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Tuấn bị Tòa án Quân sự kết án 28 năm, 11 tháng tù với các tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Trốn khỏi nơi giam". Ở cùng phòng giam, Sự và Tuấn đã vượt ngục vào ngày 8/11/2015. Ngày 15/12/2015, Triệu Quân Sự bị bắt tại một tiệm Internet ở đường Phú Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội khi đang chơi games. Phạm nhân này sau đó được đưa về lại trại T10 giam giữ.

Ngày 3/6, Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục trại giam T10 lần thứ 2, sau đó trộm xe máy để tẩu thoát. Đến chiều 4/6, bị phát hiện tại khu vực đèo Hải Vân, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này vứt xe bên vệ đường rồi lẩn trốn vào rừng.

Trong vòng hơn 2 tuần qua, các cơ quan chức năng triển khai lực lượng vây bắt. Đến 20h ngày 18/6, Triệu Quân Sự lại lần thứ 2 bị bắt sau khi trốn trại tại một quán games ở TP Tam Kỳ , Quảng Nam.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/15-ngay-lan-tron-pham-nhan-vuot-nguc-trieu-quan-su-lay-tien-d...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/15-ngay-lan-tron-pham-nhan-vuot-nguc-trieu-quan-su-lay-tien-dau-choi-games-1675370.tpo