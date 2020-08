TP.HCM: Nam bảo vệ lớn tuổi bị thanh niên chém nhập viện

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 21:16 PM (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn, thanh niên hùng hổ dùng ghế và dao lao vào tấn công nam bảo vệ lớn tuổi.

Chiều 7/8, Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên dùng dao chém bảo vệ một chung cư trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, thanh niên chạy xe máy từ hầm xe ra cổng chung cư Nguyễn Quyền trên đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và xảy ra cự cãi với bảo vệ chung cư tên L.C.C. (57 tuổi). Thanh niên sau đó dùng ghế tấn công bảo vệ C.

Được mọi người can ngăn, thanh niên bỏ đi nhưng khoảng 10 phút sau người này cầm dao quay lại và rượt chém ông C. 2 nhát. Cùng thời điểm này, có một nhóm thanh niên lạ mặt cũng lao vào tấn công ông C.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh tại chung cư ghi lại. Cư dân tại đây cho biết, thanh niên tấn công ông C. sống tại chung cư.

Nhiều nhân chứng cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc do thanh niên cự cãi với bảo vệ.C. về việc gửi hàng hóa ở cổng bảo vệ. “Vì dịch COVID-19 nên Ban quản lý chung cư hạn chế người lạ vào chung cư, cũng không cho gửi hàng online tại cổng bảo vệ và sảnh. Khi bảo vệ.C. nhắc nhở thanh niên thì xảy ra vụ việc”, một nam bảo vệ chung cư nói.

