Nhắc nhở khách tắt nhạc, nữ tiếp viên xe buýt bị đánh bầm mắt

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 19:15 PM (GMT+7)

Chiều 4/8, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM xác nhận có sự việc một tiếp viên xe buýt bị khách hành hung.

Nữ tiếp viên bị đánh bầm mắt khi nhắc nhở hành khách tắt nhạc.

Theo đó, sáng cùng ngày, xe buýt số 65 chạy từ Công viên 23/9 (quận 1) về An Sương do tài xế T.V.T. điều khiển. Khi đến một trạm dừng có nam hành khách (khoảng 30 tuổi) lên xe, ngồi ghế phía sau tài xế xe buýt. Người này dùng điện thoại mở nhạc to khiến tài xế không tập trung lái và nhiều hành khách trên xe khó chịu.

Lúc này, nữ tiếp viên L.T.N.O. đến nhắc nhở nam hành khách tắt nhạc và nên đeo tai nghe để không ảnh hưởng đến người khác. Hai bên sau đó cự cãi, nữ tiếp viên bị nam hành khách đánh bầm mắt bên trái.

Sau khi hành hung nữ tiếp viên, hành khách xuống xe rời đi.

Đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho hay, nữ tiếp viên bị đánh được đưa đi thăm khám vết thương và đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

