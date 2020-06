Một doanh nhân bị tố cầm súng dọa và đánh bảo vệ cao ốc PNTechcons ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ông T. (chủ doanh nghiệp) bị tố cầm súng dọa, đánh bảo vệ cao ốc PNTechcons ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Ngày 15/6, Ban Quản trị cao ốc PNTechcons, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã gửi đến công an phường, Công an quận Phú Nhuận đề nghị điều tra vụ 1 chủ doanh nghiệp cầm súng dọa, đánh bảo vệ cao ốc PNTechcons.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 sáng 11/6, ông L.X.T (chủ doanh nghiệp) là cư dân sống trong cao ốc trên trở về căn hộ tại lô C. Lúc này, giữa ông T. và bảo vệ của cao ốc xảy ra mâu thuẫn nên người này cầm khẩu súng, lắp đạn rồi dọa và đánh bảo vệ. Nhận tin báo, Công an phường 7 đã có mặt mời cả hai bên có liên quan về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ...

Ban quản trị cao ốc PNTechcons cho hay, thời điểm trên, ông T. có biểu hiện say xỉn. Mâu thuẫn xảy ra là do ông T. cho rằng bảo vệ không bấm thang máy khi thấy mình về nên quát mắng.

“Ban quản trị cao ốc kiến nghị các cơ quan chức làm rõ việc sử dụng súng của ông T. bởi đây là hành vi rất nghiêm trọng...”, văn bản nêu.

Qua tìm hiểu của PV, ông L.X.T đang là lãnh đạo của một công ty thực hiện nhiều dự án xây dựng hạ tầng ở TP.HCM và các tỉnh...

