Diễn biến mới clip gây "bão mạng" doanh nhân đánh bảo vệ

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 19:30 PM (GMT+7)

Sau khi cãi nhau với bảo vệ cao ốc, doanh nhân L.X.T đã rút vật giống súng đe dọa và bị camera an ninh ghi lại, sau đó clip bị tung lên mạng.

Ngày 16-6, UBND phường 7 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, ngay sau khi clip doanh nhân L.X.T (cư dân cao ốc PNTechcons) rút vật giống súng đe dọa, túm tóc bảo vệ cao ốc là ông Khổng Chí Hùng xuất hiện trên mạng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Theo lãnh đạo UBND phường 7 (quận Phú Nhuận), lực lượng công an đã mời ông T. và ông Hùng lên làm việc. Vật mà ông T. cầm giống súng trong clip chỉ là "súng đồ chơi". Sau khi clip gây "bão mạng", ông T. đã xin lỗi ông Hùng và ông Hùng đã rút đơn tố giác tội phạm.

Ông T. cầm vật giống súng đe dọa bảo vệ

Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm đối với ông L.X.T, quy định tại điểm d, khoản 4, điều 10 Nghị định 167/NĐ-CP với số tiền 7,5 triệu đồng.

Đại diện Ban quản chung cư PNTechcons cho biết, nhân viên bảo vệ Khổng Chí Hùng vẫn đi làm bình thường sau khi bị ông T. đánh.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản trị cao ốc PNTechcons đã gửi văn bản đến Công an quận Phú Nhuận, phản ánh về việc một người đàn ông có hành vi dùng súng dọa bảo vệ cao ốc này. Sự việc xảy ra khuya 11-6, tại lô C cao ốc PNTechcons. Theo camera an ninh, tại thời điểm này, một người đàn ông đã rút vật giống súng ra dọa, nắm tóc bảo vệ cao ốc.

Sau đó, nạn nhân trình báo chính quyền địa phương và Công an phường 7, quận Phú Nhuận đã mời hai bên lên làm việc. Tại cơ quan công an, người cầm vật giống súng dọa bảo vệ được xác định là ông L.X.T.

Bảo vệ cao ốc là ông Khổng Chí Hùng bị đánh vì ông T. cho rằng ông Hùng thấy mình về nhưng không bấm thang máy. Sau khi lên nhà, ông T. lấy vật giống súng xuống sảnh đe dọa, nắm tóc ông Hùng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ban Quản lý cao ốc PNTechcons kiến nghị thu hồi vĩnh viễn giấy phép sử dụng súng của ông T., đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính ông này.

