Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 cách nơi phát hiện xe đạp điện của nạn nhân 20 km

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Sáng ngày 2-5, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T., nữ sinh lớp 8, trên sông Lam đoạn qua huyện Nam Đàn, Nghệ An, cách nơi phát hiện xe đạp điện và đôi dép của của nạn nhân 20 km.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 2-5, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể em B.T.H.T. (SN 2006, trú tại một xã ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nghi nhảy Cầu Rộ tự tử. Khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. là đoạn sông Lam qua xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, cách Cầu Rộ, nơi phát hiện xe đạp điện của nạn nhân khoảng 20 km.

Cầu Rộ, nơi phát hiện xe đạp điện của em Th. - Ảnh: Phạm Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1-5, người đi đường phát hiện trên Cầu Rộ bắc qua sông Lam nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt (Thanh Chương) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu. Nghi có người tự tử nên sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động phương tiện, 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến sáng ngày 2-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân T. - Ảnh: Công an cung cấp

Được biết em T., là con gái đầu trong gia đình. Hiện H. là học sinh lớp 8 của một Trường THCS ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

