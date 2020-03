Sững sờ chứng kiến người phụ nữ nhảy cầu rồi biến mất giữa dòng nước xiết

Người đi đường đã bàng hoàng chứng kiến một người phụ nữ leo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Phùng Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tại cầu Phù Lỗ (giáp ranh giữa xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn với huyện Đông Anh), nhiều người dân đã sững sờ chứng kiến một người phụ nữ leo qua lan can cầu, gieo mình xuống dòng sông. Nhiều người đã hô hoán, tìm cách cứu giúp tuy nhiên do trời mưa, nước sông chảy siết trong khi đó không thấy dấu hiệu nào của người phụ nữ này nên đã báo tin đến Trung tâm Cảnh sát 113 Công an huyện Sóc Sơn.

Nhận tin báo, Trung tâm Cảnh sát 113 đã thông tin UBND xã Phù Lỗ và Công an xã Phù Lỗ xuống hiện trường phối hợp điều tiết giao thông, làm rõ vụ việc.

"Hiện, tại vẫn chưa xác định được danh tính người phụ nữ này. Công an xã Phù Lỗ đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp làm công tác cứu hộ, làm rõ vụ việc cùng lực lượng Công an huyện Sóc Sơn", ông Trọng thông tin.

