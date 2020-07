Tiếp tục phát hiện 16 đối tượng “dính” ma túy quán karaoke XO

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 21:01 PM (GMT+7)

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, Bình Dương, cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện trong quán karaoke XO (tọa lạc tại đường D25, khu phố 4, phường An Phú) có nhiều khách thuê phòng đang sử dụng trái phép chất ma túy nên tổ chức kiểm tra.

Thấy Công an xuất hiện, tiếp viên nữ trong phòng Super VIP đóng cửa, chốt cửa trước. Đối tượng chạy bằng cầu thang thoát hiểm phía sau nhưng vẫn bị Công an bắt giữ. Qua kiểm tra, Công an phát hiện 1 bịch ma túy tổng hợp, 3 viên ma túy tổng hợp và dụng cụ được đối tượng sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra chất gây nghiện, Công an phát hiện 7/10 khách dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã thuê phòng hát karaoke và sử dụng ma túy từ nhân viên của quán karaoke XO với giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an còn phát hiện 9/16 nhân viên phục vụ trong quán đã dương tính với chất ma túy. Công an thu giữ 4 tuýp sắt và 1 gậy bóng chày.

Công an lập biên bản vụ việc

Trước đó, lúc 21h ngày 26/4, thực hiện theo kế hoạch kiểm tra việc cơ sở, dịch vụ trên địa bàn chấp hành các quy định trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ công tác liên ngành phường An Phú phối hợp với Công an TP Thuận An kiểm tra quán karaoke XO.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán karaoke XO không thực hiện quy định tạm ngưng hoạt động. Thấy đoàn kiểm tra xuất hiện, quán này nhanh chóng đóng cửa. Xác định trong quán karaoke XO có 1 phòng hát có 9 người đang hát nghi vấn có sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng phá cửa xông vào kiểm tra. Kiểm tra chất gây nghiện, Công an phát hiện 8/9 người khách dương tính với ma túy .

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, cho biết thêm, sau 2 lần phát hiện khách sử dụng trái phép chất ma túy tại quán XO, hiện đơn vị đang củng cố tài liệu, chứng cứ điều tra mở rộng để xử lý hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng có liên quan; đồng thời thu hồi giấy phép ANTT theo đúng quy định đối với quán karaoke XO.

