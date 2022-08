Tiếng súng giữa rừng: Kẻ sát nhân giấu mặt

Sau tiếng súng nổ vang trời, một người đàn ông ngã gục xuống đất, máu chảy lênh láng từ vùng đầu. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Cái chết của người đàn ông này đã khiến cả bản Phiên Mứt rúng động.

Tiếng súng

Ngày 11/3/2014, do không phải ca trực nên anh Lương Văn Quang (Công an viên xã Mường Gôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) cùng vợ và một người hàng xóm lên đồi khơi lại đường nước.

Cả 3 làm việc từ sáng sớm đến đầu giờ chiều thì đã "hòm hòm". Mặt trời dần xuôi bóng, vợ anh Quang và người họ hàng đi thẳng vào sâu trong rừng để hái rau, anh Quang thì đi xuôi theo con dốc bé như sợi chỉ về nhà.

Vợ anh Quang đang lúi húi ngắt những cọng rau non mơn mởn thì nghe thấy tiếng súng nổ, xé toang bầu không khí yên tĩnh của khu rừng. Tiếng súng ấy phát ra từ hướng khu vực mương nước mà hai vợ chồng chị vừa làm. Ở vùng đồi núi hoang vu này, người dân thi thoảng vẫn sử dụng súng kíp để săn bắn, thế nhưng vào giây phút ấy, vợ anh Quang bất giác linh cảm thấy điều chẳng lành. Vứt rổ rau lại, chị chạy thẳng về phía chồng.

Đi qua khe nước, sát mép đồi chị thấy anh Quang đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu. Anh Quang nói lí nhí: "Anh đau đầu quá, em bóp hộ anh".

Người vợ quỳ thụp xuống thì phát hiện trên mặt, thái dương anh Quang máu chảy lênh láng. Chị này cùng những người dân có mặt sau đó lập tức đưa chồng đi cấp cứu, thế nhưng, anh Quang đã không thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Chỉ trong tích tắc, cái tin anh Quang bị bắn chết khiến cả bản Phiên Mứt xôn xao. Từ lâu lắm rồi, nơi này chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng đến vậy.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Hiện trường lạ

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Nhai và lực lượng hình sự của Công an tỉnh Sơn La đã có mặt để điều tra. Hiện trường vụ án là khu vực sườn đồi, cách đường đi khoảng 1000m, rất vắng vẻ. Quá trình khám nghiệm tử thi, công an xác định anh Quang bị hơn 70 vết thương khắp vùng mặt, đầu. Những vết thương này được gây ra bởi loại súng kíp tự chế ở khoảng cách không xa.

Tiến hành tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ án, công an tìm thấy một túi thổ cẩm, có dây đeo bằng cao su, bên trong túi có 1 gói mì tôm, một nắm cơm tẻ, đèn pin và con dao gấp… Cách đó không xa phát hiện một chai nhựa đựng nước được chế thành điếu cày. Đáng chú ý, ở phía trên sườn đồi có một khoảng đất bé đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ.

Những dữ liệu này khiến các điều tra viên nhận định, anh Quang bị kẻ lạ mặt bắn từ khoảng cách vài chục mét bằng súng kíp. Hung thủ chắc chắn có thời gian theo dõi, ngồi rình đợi thời cơ thuận lợi mới ra tay.

Tất cả những dấu vết đều được lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập rất tỉ mỉ và gửi đi trưng cầu giám định. Sau này, kết quả cho thấy toàn bộ mẫu máu, tóc có tại hiện trường đều là của nạn nhân Quang, tuyệt nhiên không có bất cứ dấu vết nào của hung thủ.

Một vụ án giữa rừng, không có nhân chứng, dấu vết vô cùng mờ nhạt đã khiến Công an tỉnh Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy vết.

Qua xác mình, anh Quang vốn là công an viên làm việc đã nhiều năm, chính vì thế cái chết của người đàn ông này đặt ra nhiều nghi vấn, nếu không sớm làm rõ sẽ gây ra sự hoang mang trong dư luận.

Lần tìm manh mối

Các điều tra viên bắt đầu từ việc đặt ra những giả thuyết liên quan đến vụ án. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy hung thủ có ý định sát hại anh Quang rất rõ ràng, không phải vô tình, đạn lạc. Vậy, mâu thuẫn nào dẫn đến hành động trên? Là mẫu thuẫn xuất phát từ cuộc sống cá nhân hay những khúc mắc đến từ công việc?

Người dân cho hay, vợ chồng anh Quang sống rất hạnh phúc chưa từng xảy ra xích mích, bất đồng. Điều này cũng được làm rõ khi công an mời vợ anh Quang lên làm việc.

Vào thời điểm này, Công an huyện Quỳnh Nhai và Công an tỉnh Sơn La cũng tổ chức rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng cộm cán trên địa bàn, những đối tượng ma túy, cờ bạc, tiền án, tiền sự đều được đưa vào tầm ngắm, thế nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng thu được kết quả khả quan.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)

Sau khi xem xét, đánh giá, các điều tra viên Công an tỉnh Sơn La "rút" lại một nghi vấn duy nhất, đó là mâu thuẫn xuất phát từ công việc.

Anh Quang làm công an viên, suốt thời gian dài được đánh giá là người cần cù với công việc. Anh Quang đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tại địa phương, vì thế chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những khúc mắc, mâu thuẫn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La cũng phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, tố giác những người tại địa phương có sử dụng súng kíp. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều thông tin có giá trị. Trong số những nguồn tin ấy, Công an tỉnh Sơn La đặc biệt để ý tới một người đàn ông, người này vốn từng mâu thuẫn với em trai của mình. Trong vụ việc này, anh Quang là người trực tiếp tham gia giải quyết theo luật định.

Với manh mối này, các điều tra viên bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện xung quanh người đàn ông ấy. Từ đây, những bí mật kinh hoàng đã dần lộ tẩy.

(Còn nữa)

