Thượng uý Công an trọng thương khi giải cứu người dân bị kẻ cầm dao khống chế

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 13:24 PM (GMT+7)

Thấy đối tượng Hiếu dùng dao uy hiếp người dân đi đường Thượng uý Lê Mạnh Linh áp sát khống chế thì bị đâm trọng thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h30' ngày 16/5 khi, Công an phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về đối tượng Trần Thanh Hiếu (SN 1997 ngụ Kp1, P. Tân Vạn) đang cầm dao nhọn và 1 gậy ba trắc bằng kim loại đi ngoài đường uy hiếp tính mạng của người dân, gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi sức khoẻ Thượng uý Lê Mạnh Linh.

Thượng úy Phạm Văn Vượng và Thượng uý Lê Mạnh Linh cùng 2 bảo vệ dân phố đã xuống hiện trường vận động Hiếu bỏ hung khí xuống nhưng không thành.

Lo sợ tính mạng của người dân bị ảnh hưởng, Thượng uý Linh áp sát nhằm khống chế bắt giữ đối tượng thì bất ngờ đối tượng Hiếu cầm dao đâm khiến đồng chí Linh bị trọng thương.

Lúc này, Thượng uý Phạm Văn Vượng xông tới khống chế và tri hô quần chúng nhân dân cùng hỗ trợ khoá tay đối tượng Hiếu.

Thượng uý Linh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai với vết đâm nguy hiểm bên ngực trái. Hiện đồng chí Linh đã qua cơn nguy kịch.

Được tin Thượng uý Lê Mạnh Linh bị thương, Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị và Công an TP Biên Hoà đến bệnh viện kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Thượng uý Linh.

