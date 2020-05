Vụ án "cái thớt" khiến 2 mẹ con tử vong ở Long An, 9 năm chưa lộ hung thủ

Vụ án "cái thớt" khiến 2 mẹ con tử vong ở Long An, 9 năm chưa lộ hung thủ

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 20:05 PM (GMT+7)

Hiện trường vụ án này cách hiện trường vụ sát hại 2 nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi khoảng 12 km.

Hiện trường của vụ án (cách đây gần 9 năm) sát hại 2 mẹ con và làm bị thương người em gái nạn nhân.

Sáng 12/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Phòng CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận, vụ sát hại 2 mẹ con và làm bị thương người em gái xảy ra ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An) đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Lực lượng CSĐT vẫn đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng dã man và chấn động này.

Từ cái thớt bể đôi dính nhiều vết máu

Cũng trong sáng 12/5, PV đã tìm về hiện trường vụ án này và bất ngờ nhận thấy nơi này cách hiện trường vụ án sát hại 2 nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi khoảng 12 km. Một số người dân địa phương gọi đây là vụ án "cái thớt" bởi tại hiện trường sát hại 2 mẹ con còn để lại cái thớt bể đôi dính nhiều máu.

Tiếp xúc với chúng tôi, một người dân sống gần hiện trường ngậm ngùi: "Nói đến cái thớt chúng tôi ớn lạnh xương sống bởi tại hiện trường vụ sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi mà các cơ quan chức năng kết tội Hồ Duy Hải là hung thủ, cũng nói đến cái thớt...".

Theo sát của PV, hiện trường vụ án sau hơn 9 năm trước là căn nhà tường cấp 4, nằm sát mép lộ đường tỉnh 830 thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An). Phía trước căn nhà, cánh cửa cổng và tường rào bị che phủ bởi những cây cỏ dại khiến căn nhà càng thêm âm u, cô tịch.

Một người dân sống gần căn nhà cho biết, từ sau khi vụ án xảy ra đến nay ngôi nhà này ít người lui tới. Hầu hết, các anh, chị em của nạn nhân đều sống ở TP.HCM lâu lâu mới về thăm một lần. Trong nhà hiện vẫn còn người em gái út là Huỳnh Thị Quí (cũng là nạn nhân trong vụ án) đang sống và lo hương khói cho người chị và đứa cháu gái xấu số của mình.

Theo anh Vinh, cháu của chị Quí, vụ án đã hơn 9 năm nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra hung thủ. Gia đình rất mong các cơ quan tố tụng sớm tìm ra hung thủ gây ra vụ án tày đình này. Cũng theo anh Vinh, sau một thời gian dài điều trị ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM), sức khỏe của chị Quí đã phần ổn định và về sống trong căn nhà này cho đến nay.

Nhưng hiện sức khỏe và tinh thần của chị Quí "không được bình thường" nên hàng ngày các con cháu thay phiên đến hỗ trợ chị Quí ăn uống. Riêng anh Nguyễn Thanh Phương, chồng chị Chi vẫn sinh sống trên địa bàn xã An Thạnh nhưng ít nói và ít tiếp xúc với bà con xung quanh...

Phía trước căn nhà, cánh cửa và tường rào bị che phủ bởi những cây cỏ dại khiến căn nhà càng thêm cô tịch

Đến vụ án mạng kinh hoàng, hai mẹ con chết thảm

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/5/2011, gia đình phát hiện chị Huỳnh Thị Chi (SN 1967) và cháu Trần Thị Thanh Trà (SN 2003) bị sát hại tại ngôi nhà trên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và CSĐT Công an tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, cả 2 hung khí gây án là con dao phay và tấm thớt vỡ đôi đều là vật dụng trong nhà chứ không phải hung thủ mang từ nơi khác đến. Bé Thanh Trà bị chém đến 10 nhát, chị Chi bị chém 7 nhát và chị Huỳnh Thị Quí (SN 1975, em ruột chị Chi) bị chém 7 nhát (chị Quí bị thương nặng được người thân đưa cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

Tại hiện trường, công an phát hiện bé Trà chết ngay tại bàn ăn, chiếc máy vi tính xách tay để trên bàn vẫn còn đang mở. Cạnh đó khoảng vài mét, chị Quí nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh chiếc tivi vẫn còn đang bật. Còn chị Chi nằm chết ở phía sau nhà trên chân vẫn còn mang đôi dép của chồng.

Căn nhà là hiện trường của vụ án xảy ra ngày 14/5/2011. Thuở ấy, rất nhiều người thân, bạn bè đến chia buồn cùng gia đình và luôn theo dõi diễn tiến điều tra vụ án...

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, nhiều khả năng khi phát hiện em và con mình bị hung thủ sát hại nên chị Chi bỏ chạy nhưng vẫn không thoát được khỏi bàn tay của hung thủ... Điều đáng lưu ý tại hiện trường, cả hai tủ và hộc giường ngủ đều bị lục tung nhưng tài sản thì không mất gì. Trên người chị Chi, vòng vàng vẫn còn. Một ống heo em Thanh Trà bỏ tiết kiệm được hơn 6 triệu đồng cũng không bị mất.

Thông tin vụ án mạng này gân chấn động cả vùng Bến Lức - Thủ Thừa... Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định thành lập ban chuyên án. Ngày 16/5/2011, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, để điều tra truy bắt hung thủ.

Tuy nhiên, vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra người gây án, hung thủ vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật.

