Thuê khách sạn ngủ ngày, đêm túa ra đi trộm

Bắt nhóm trộm xe của người gặp nạn Ngày 1-7, Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm năm thanh thiếu niên lấy trộm xe máy của người gặp nạn xảy ra trên địa bàn. Tối 26-6, anh Phạm Văn M chạy xe máy Honda Vision, khi đến trước cổng Trường Đào Sơn Tây, phường Linh Xuân thì anh cho là bị rượt đánh, ngã xe. Anh gọi điện thoại và người bạn đến nơi thấy anh bị thương, xe máy nằm ở trước khu vực cổng trường. Người bạn đã đưa M đến bệnh viện cấp cứu rồi quay lại thì chiếc xe đã biến mất. Tiếp nhận trình báo, Công an phường Linh Xuân truy xét và xác định xe máy trên đang được để tại bãi giữ xe của chung cư Linh Trung (phường Linh Trung, TP Thủ Đức). Đến đêm 29-6, Nguyễn Hoàng Phương đến lấy xe thì bị công an mời về làm việc. Tại công an, Phương khai là mua lại chiếc xe của nhóm năm thanh thiếu niên. Đêm 26-6, nhóm này đi chơi, thấy chiếc xe nằm ở trước cổng Trường Đào Sơn Tây nên lấy đi. Phương biết nguồn gốc xe nhưng vẫn mua với giá 5 triệu đồng, mang gửi tại bãi thì bị công an phát hiện.