Người đục thùng ATM trộm trên 450 triệu đồng bị bắt

Phước dùng bình sơn xịt kín camera an ninh rồi đục thủng trụ ATM ngân hàng để trộm tiền .

Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố, bắt bị can Trương Văn Phước (29 tuổi, tạm trú xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Trương Văn Phước đã bị bắt sau 20 giờ trộm tiền ở thùng ATM

Chiều 21-6, Giám đốc chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng HD Bank Long Hậu báo công an là máy ATM đặt tại đường trung tâm, KCN Long Hậu thuộc xã Long Hậu bị trộm hơn 460 triệu đồng.

Công an huyện Cần Giuộc đã khẩn trương triển khai lực lượng quyết liệt truy xét đối tượng ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng đã bắt nhanh đối tượng Trương Văn Phước sau 20 giờ gây án

Quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra ban đêm ít người qua lại, xa nhà dân, mọi thông tin về đối tượng rất khó truy tìm.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ sau 20 giờ liên tục truy xét, lực lượng Công an huyện Cần Giuộc đã bắt được đối bắt được nghi can Phước và thu hồi tài sản.

Nguồn: https://plo.vn/nguoi-duc-thung-atm-trom-tren-450-trieu-dong-bi-bat-post685965.html