Nhiều đôi nam nữ mở tiệc ma túy tại khu vực biển Đà Nẵng

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chiều 11-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý 9 đối tượng về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 10-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ hành Sơn phối hợp Công an phường kiểm tra hành chính căn nhà số 33 An Thượng 18 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện thêm 2 đôi nam nữ tụ tập trong phòng, mở nhạc công suất lớn.

Tại hiện trường, Công an thu giữ các đĩa sứ còn sót lại ketamine đã sử dụng, nhiều viên thuốc lắc và các loa nghe nhạc công suất lớn, test nhanh các đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy.

2 đôi nam nữ bị bắt quả tang mở tiệc ma túy tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 7-8, lực lượng cũng phát hiện 3 nam, 2 nữ đang tụ tập ăn nhậu và mở tiệc ma túy tại một căn nhà trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Qua xác minh, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn T. (SN 1985, trú Thái Bình), Huỳnh Ngọc Phương Q. (SN 1987 trú quận Hải Châu), Trần Mỹ Q. (SN 1996 trú Bình Định), Phan Dương Hồng A. (SN 1974) và Đới Thế T. (SN 1994, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn); Hồ Duy K. (SN 1982), Đào Thị M. (SN 1981), Huỳnh Trúc N. (SN 1995, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn), Phan Vĩnh H. (SN 1989, trú quận Sơn Trà).

Các đối tượng trên đã bị xử lý về hành vi "tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy", tiếp tục xử lý hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch.

