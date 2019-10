Thực nghiệm hiện trường vụ cai thầu xây dựng bị đâm chết

Thứ Năm, ngày 31/10/2019

Để làm rõ các tình tiết của vụ án giết người tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hôm qua (30-10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người xảy ra vào sáng ngày 24-10.

Trong vụ việc này, hung thủ chính của vụ án là Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ, Ninh Giang – làm nghề thu mua sắt vụn).

Do có mâu thuẫn cá nhân với anh Bùi Ngọc Thành (sinh năm 1979, trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang – làm nghề cai thầu xây dựng), sau khi biết được thông tin địa chỉ của anh Thành, khoảng 5h30 ngày 24-10, Then đi xe máy, bịt khẩu trang đến nhà anh Thành sau đó gọi anh Thành ra nói chuyện, tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã, Then đã dùng con dao gọt hoa quả mang sẵn trong người đâm 3 nhát vào người anh Thành.

Anh Thành chạy ra vườn thì gục ngã, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại cơ quan Công an, khi điều tra viên hỏi về những nhát dao đâm vào người anh Thành, đối tượng Then khai nhận, sau khi dùng tay phải đâm nhát thứ nhất vào người anh Thành, sợ anh Thành không chết, Then đã rút dao ra đâm tiếp 2 nhát nữa vào người anh Thành. Trong quá trình rút dao khỏi người anh Thành phần lưỡi dao gọt hoa quả đã làm Then bị thương ở tay phải, sau đó Then đã phải đi khâu và điều trị vết thương tại một cơ sở y tế gần nhà.

Lời khai của Then và những hành động tại hiện trường trùng khớp với các tình tiết của vụ án. Hiện, Phòng CSHS tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.